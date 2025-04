Badanie miało na celu sprawdzenie, czy dożylnie podany wirus jest w stanie zainefować komórki nowotworowe bez szkody dla tkanek gospodarza. W badaniu wzięło udział 23 pacjentów, wszyscy znajdowali się w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, u których standardowe terapie zawiodły. Pacjenci otrzymywali jedną dożylną iniekcję wirusa o nazwie JX-594, w jednej z pięciu testowanych dawek. Po 8-10 dniach wykonywano biopsję.

U siedmiu z ośmiu pacjentów (87%), z dwóch grup otrzymujących największe dawki, wykryto replikację wirusa w komórkach nowotworu, ale nie w ich własnych tkankach. U wszystkich tych pacjentów wykazano również ekspresję obcego genu specyficznego dla nowotworu, który został wprowadzony do JX-594 w celu łatwiejszego wykrywania wirusa. Onkolityczny wirus był dobrze tolerowany przy wszystkich sprawdzonych dawkach, najczęstszym działaniem niepożądanym były łagodne lub umiarkowane objawy grypopodobne, które utrzymywały się nie dłużej niż jeden dzień. Dożylne podanie ma kluczowe znaczenie w leczeniu raka, ponieważ pozwala na dotarcie do nowotworów w całym organizmie, nie tylko do tych, które można bezpośrednio ostrzyknąć. Przełomowość badania polega również na tym, że naukowcom udało się dokonać selektywnej ekspresji obcego genu w komórkach raka, co otworzy zupełnie nowe możliwości terapii celowanej.

Wirus JX-594 został opracowany przez doktora Bella we współpracy z Jennerex Inc, JX-594 pochodzi od wirusa krowianki, który była powszechnie stosowany do produkcji żywej szczepionki przeciwko ospie. Wirus ten ma naturalną zdolność preferencyjnej replikacji w komórkach nowotworowych, naukowcy zmodyfikowali go aby jeszcze bardziej zwiększyć jego właściwości onkolityczne. "Wyniki są obiecujące, szczególnie na tak wczesnym etapie, przy podaniu tylko jednej dawki. Ale oczywiście, musimy zrobić więcej badań, aby wiedzieć, czy wirus ten rzeczywiście może coś zmienić dla pacjentów" – podsumował doktor Bell.

EurekAlert / kp

