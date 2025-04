Poruszanie sprawia im trudności i ból. Dlatego często osoby po udarze zaprzestają prób powrotu do sprawności i nadużywają kończyny zdrowej. Powoduje to utracenie umiejętności ruchowych. Nową metodą walki ze zniechęceniem jest terapia wymuszenia ruchu polegająca na codziennych kilkugodzinnym unieruchomieniu zdrowej strony ciała poprzez zastosowanie łusek ortopedycznych. Terapia ta ma pobudzać ośrodkowy układ nerwowy do wytwarzania nowych nerwów i tym samym pobudzać możliwość poruszania chorą kończyną.

