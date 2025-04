Dwa, cztery, sześć, dziesięć, czternaście, osiemnaście – to wiek dziecka, w którym wykonuje się badania okresowe. Wzrok, słuch, umiejętności mowy, waga oraz funkcjonowanie organizmu dziecka to pierwsze z interesujących pediatrę zagadnień. Gdy dziecko podrasta, prócz wzrostu i ogólnego rozwoju sprawdza się m. in. jego ciśnienie tętnicze. Wiek szkolny to czas sprawdzianu na gotowość szkolną oraz ocena nadpobudliwości czy ewentualnych wad wymowy.

