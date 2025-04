Prototypowe urządzenie wykorzystuje metody chemiczne do wykrycia markerów toczącego się w organizmie procesu nowotworowego. W pierwszym badaniu oceniającym jego skuteczność wzięło udział 80 osób. 22 z nich miało zdiagnozowanego raka okolicy głowy i szyi, 24 raka płuca i 36 ochotników było zdrowych. Okazało się, że „sztuczny nos”” potrafi wykryć molekuły występujące w początkowym etapie rozwoju raka okolic głowy i szyi. Dzięki temu możliwe będzie szybsze diagnozowanie chorych na wczesnym etapie choroby, co rokuje możliwością całkowitego wyleczenia.

„Istnieje pilna potrzeba opracowania nowych metod wykrywania nowotworów głowy i szyi, ponieważ rozpoznanie choroby jest skomplikowane i wymaga obecnie wielu specjalistycznych badań.” – wyjaśnia prof. Hossam Haick, główny autor pracy – „Pokazaliśmy, że prosty "test oddechowy" potrafi wykryć wzory cząsteczek, które znajdują się u pacjentów z rakami głowy i szyi, choć jedynie na małej grupie badanych.”

Pojęcie „nowotwory nabłonkowe głowy i szyi” obejmuje raki zlokalizowane w górnej części układu pokarmowego i oddechowego (jama ustna, gardło, krtań, jama nosowa, gruczoły ślinowe i zatoki oboczne nosa). Nowotwory te, zależnie od umiejscowienia, różnią się naturalnym przebiegiem klinicznym i rokowaniem, jednak łączą je podobne problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Dlatego są ujmowane jako jedna grupa.

Naukowcy chcą by w przyszłości ich „nano – nos” mógł być wykorzystywany przez lekarzy pierwszego kontaktu w ich gabinecie. Zapewni to prostą metodę wykrywania nowotworów i polepszy rokowanie chorych.

Więcej na temat pracy izraelskich naukowców można przeczytać na łamach czasopisma British Journal of Cancer.

