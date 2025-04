Wyglądem przypominają testy ciążowe. Ich zadaniem jest wykrycie w moczu hormonu luteinizującego LH, którego stężenie znacznie wzrasta na 24–36 godzin przed jajeczkowaniem.

Jak działają?

Żeby „złapać” moment owulacji, trzeba przede wszystkim znać swój cykl. Owulacja, czyli moment najwyższej płodności, następuje 14 dni przed końcem cyklu, czyli przed przewidywanym terminem miesiączki. Badanie za pomocą testu należy więc przeprowadzać 15–16 dni przed datą okresu. Wynik uzyskuje się już po ok. 5 minutach. Często jednak, by określić dokładny dzień owulacji trzeba wykonać wiele testów – czas, w którym hormon LH ma wysokie stężenie jest bowiem dość krótki i nie zawsze udaje się trafić w dobry moment.

Wykonanie testu nie wymaga specjalnych przygotowań, ale lepiej, by dobę przed nim unikać alkoholu, używek, leków oraz silnych emocji. Czynniki te mogą bowiem zaburzyć równowagę hormonalną. Zaleca się też przeprowadzenie go wieczorem – wtedy poziom hormonu LH jest najwyższy.

Rodzaje testów

Dostępne są w trzy rodzaje testów. Ich cena waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.

- Paskowy – zwykle najtańszy. Pasek testu wkłada się do sterylnego pojemnika z moczem.

- Strumieniowy – tzw. flamaster – specjalną końcówkę podkłada się pod strumień moczu.

- Płytkowy – mocz nabiera się do specjalnej pipetki, aby odmierzyć odpowiednią jego ilość.