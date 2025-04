Gdzie można zrobić test na koronawirusa?

Rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia testem w kierunku koronawirusa jest badanie techniką RT-PCR (opracowaną w roku 1983). Okazuje się, że mimo ustalonego cennika, możemy mieć trudności w przebadaniu się na własne życzenie. Nawet odpłatnie.

Nie można zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej z prośbą o wykonanie badania w kierunku koronawirusa. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz. Gdy zadecyduje, że badania są uzasadnione, wedle procedury kontaktuje się z odpowiednim powiatowym inspektorem sanitarnym - informuje Anna Obuchowska ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku w wywiadzie dla Gazety Wyborczej

PZH wydał oświadczenie, że nie przeprowadza testów na koronawirusa komercyjnie i bez wskazań lekarskich. A w przypadku podejrzenia zakażeniem zaleca postępowanie zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czyli skontaktowanie się z sanepidem lub oddziałem zakaźnym.

Aktualnie w Polsce są wyznaczone przez resort zdrowia laboratoria do przeprowadzania testów w kierunku SARS-CoV-2. Muszą one spełniać określone normy bezpieczeństwa. To m.in.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH,

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

laboratoria w Olsztynie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku.

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Po wydaniu zarządzenia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego przy ul. Wolskiej w sprawie ustalenia cennika za badanie na koronawirusa, pojawiły się pytania o koszty. Szpital wycenił test na 500 zł. Czy to oznacza, że pacjenci muszą zapłacić z własnej kieszeni? Nie – uspokaja ministerstwo zdrowia. Resort poinformował na Twitterze, że wszystkie osoby (również nieubezpieczone) z podejrzeniem zakażenia mają wykonywane badania nieodpłatnie.

Przypomnijmy, że zakażenie podejrzewa się, gdy pacjent ma jeden z objawów (gorączka, kaszel lub duszność) i przebywał w miejscu, gdzie pojawiło się zakażenie koronawirusem lub miał kontakt z osobami chorymi.

Jak wygląda badanie na obecność koronawirusa?

Materiałem do badania jest zwykle wymaz z gardła lub nosa. Wirus SARS-CoV-2 jest wirusem RNA, co oznacza, że najważniejsze genetyczne informacje o nim zapisane są w nici RNA. W laboratorium przepisuje się RNA na DNA, a następnie ten materiał mnoży, dzięki czemu wirusa łatwiej wykryć.

Najdłuższym etapem jest wyizolowanie fragmentu genetycznego wirusa z próbki, która trafia do laboratorium. Wynik jest gotowy po ok. 8 godzinach. Diagnostykę można przeprowadzić również na podstawie próbki krwi, wówczas sprawdzana jest obecność przeciwciał produkowanych przez układ odpornościowy po zetknięciu z wirusem.

Nowe testy na koronawirusa?

Prawdopodobnie na polski rynek trafią wkrótce nowe testy w kierunku koronawirusa. Polskie firmy medyczne już prowadzą rozmowy z laboratoriami diagnostycznymi o wprowadzeniu na rynek szybkich testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Przedsiębiorcy zapewniają, że wynik można uzyskać już po 10 minutach.

