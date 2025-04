Każdy, kto miał choć jedno ryzykowne zachowanie seksualne, powinien zbadać się w kierunku HIV. W Polsce taki test można zrobić szybko, anonimowo i bezpłatnie; nie trzeba mieć skierowania od specjalisty. To jedyny sposób na to, by upewnić się, że jest się zdrowym.

W diagnostyce przeciwciał anty-HIV stosuje się dwa rodzaje testów: test przesiewowy (skriningowy) oraz test potwierdzeniowy (najczęściej test Western blot). Testy przesiewowe są niezwykle czułe, co oznacza, iż wykrywana jest nawet bardzo niewielka aktywność przeciwciał anty-HIV. Jednakże tak duża czułość testu przesiewowego sprawia, że ma on nieco mniejszą swoistość: może błędnie wskazywać na obecność przeciwciał anty-HIV. Aby potwierdzić wynik, należy wykonać test potwierdzeniowy.

Reklama

Test na obecność przeciwciała anty-HIV

Test przesiewowy trwa zaledwie kilkanaście minut. Wykonuje się go z próbki krwi (nie trzeba być na czczo). Wynik testu można otrzymać nawet następnego dnia.

Test nie identyfikuje wirusa, tylko przeciwciała anty-HIV wytwarzane przez układ odpornościowy w reakcji na kontakt z nim. Kiedy wirus przedostaje się do organizmu, rozpoczyna dynamiczne namnażanie. Organizm potrzebuje około 12 tygodni na wyprodukowanie przeciwciał w ilości możliwej do wykrycia przez test. Ten czas tzw. okienko serologiczne. Tak więc, aby uzyskać wiarygodny wynik testu, musi upłynąć co najmniej 12 tygodni od ostatniej ryzykownej sytuacji, w której mogło dojść do zakażenia (np. od niezabezpieczonego stosunku z osobą, co do której zdrowia – statusu serologicznego – nie mamy pewności).

– Mówiąc najprościej: jeśli wykonamy test za wcześnie, badanie może nie wykryć przeciwciał i da nam wynik fałszywie negatywny. W takim wypadku konieczne jest powtórzenie testu – wyjaśnia Katarzyna Sikorska, doradca HIV/AIDS ze Stowarzyszenia Pomoc Socjalna.

Wynik fałszywie dodatni - czy to możliwe?

Wynik może być również fałszywie pozytywny. Może się tak zdarzyć:

u kobiet w ciąży, zwłaszcza w I i III trymestrze,

u pacjentów z chorobami upośledzającymi układ odpornościowy ,

, u osób z ciężkim upośledzeniem wątroby lub nerek,

podczas infekcji,

w ciągu pierwszych 2-3 tygodni po szczepieniu,

w przebiegu chorób nowotworowych ,

, w przypadku leczenia hormonalnego.

– Każdy pozytywny wynik testu powinien zostać potwierdzony dodatkowym testem, tzw. Western blot. Dopiero ten test daje 100% pewności, co do wyniku – mówi Katarzyna Sikorska.

Warto więc udać się na badanie do placówki, w której standardowo wykonuje się test Western blot. Prywatne laboratoria nie zawsze mają taką możliwość, dlatego najlepiej udać się do jednego z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych (adresy punktów na www.aids.gov.pl).

Warto wiedzieć: Jak wygląda życie z wirusem HIV?

Test Western blot

Test Western blot jest testem potwierdzeniowym, wykonywanym, gdy badana próbka surowicy okazała się reaktywna w teście przesiewowym. Testy Western blot dla HIV-1 i HIV-2 są dostępne komercyjnie. Wyniki tego testu że być:

dodatni (potwierdza obecność wirusa w organizmie, ale nie oznacza osoba badana ma lub będzie miała AIDS ),

), ujemny (taki wynik wyklucza zakażenie wirusem ; należy jednak pamiętać, że tzw. okienku serologicznym wynik może być fałszywie ujemny),

; należy jednak pamiętać, że tzw. okienku serologicznym wynik może być fałszywie ujemny), nieokreślony (w przypadku niekompletnego wzoru prążków na pasku nitrocelulozy; w takich przypadkach test należy powtórzyć po kilku tygodniach lub miesiącach).

Pomoc specjalisty

W każdym Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym badany może porozmawiać z wykwalifikowanym doradcą, który oszacuje ryzyko zakażenia, udzieli odpowiedzi na pytania i pomoże rozwiać wątpliwości. Jeśli wynik okaże się pozytywny, doradca wskaże dalsze postępowanie i możliwości leczenia.

Test to nie profilaktyka

Testu nie można traktować jako profilaktyki zakażenia HIV. Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu każdego kontaktu seksualnego z partnerem, co do którego statusu serologicznego nie mamy pewności.

Reklama

Źródło: materiały prasowe kampanii „ABC seksu w obrazkach” współorganizowanej przez miasto stołeczne Warszawa/mk