Ostatnio miałam przyjemność przetestować szczoteczkę soniczną Philips Sonicare DiamondClean. Koleżanka, która używa jej od kilku tygodni powiedziała mi przed rozpoczęciem testów, że od kiedy pierwszy raz umyję nią zęby, na pewno już nigdy nie będę chciała nawet spojrzeć na zwykłą szczoteczkę. I miała rację! W Sonicare zakochałam się od pierwszego wejrzenia. A raczej... użycia.

Reklama

Testy szczoteczki Philips Sonicare

Sonicare wykorzystuje zaawansowaną technologię czyszczenia za pomocą dźwięków. Dzięki temu można usunąć nawet o 7 razy więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc (w porównaniu ze szczoteczką manualną). Na pewno nie dotarłabym zwykłą szczoteczką w tyle "zakamarków"! Badania kliniczne potwierdziły także uzyskanie efektu wybielenia zębów po 1 tygodniu stosowania szczoteczki. To prawda - mam wrażenie, że już po kilku szczotkowaniach, moje zęby są wyraźnie bielsze!

Co ciekawe, szczoteczka posiada pięć trybów pracy:

Czyszczenie - tryb standardowy zapewniający dokładną higienę całej jamy ustnej.

- tryb standardowy zapewniający dokładną higienę całej jamy ustnej. Wybielanie - zapewnia efekt bielszych zębów dzięki usuwaniu przebarwień.

- zapewnia efekt bielszych zębów dzięki usuwaniu przebarwień. Polerowanie - przywraca naturalny, olśniewający uśmiech dzięki funkcji polerowania zębów.

- przywraca naturalny, olśniewający uśmiech dzięki funkcji polerowania zębów. Pielęgnacja dziąseł - delikatnie stymuluje i masuje dziąsła.

- delikatnie stymuluje i masuje dziąsła. Zęby wrażliwe - wyjątkowo delikatny tryb przeznaczony do czyszczenia zębów wrażliwych.

Szczoteczkę Sonicare mogę zabrać ze sobą wszędzie - ma poręczne etui podróżne z... opcją ładowania USB, dzięki której nie będę musiała pakować do walizki żadnych wtyczek! Wystarczy więc podłączyć ją do laptopa.

Myślę jednak, że to opcja z której korzysta się tylko w ostateczności - czas pracy szczoteczki po naładowaniu to aż 3 tygodnie.

Jestem pod wielkim wrażeniem szczoteczki Philips Sonicare - gorąco polecam!