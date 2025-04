Testy wykrywające zespół Downa w trakcie życia płodowego to nowość w dziedzinie medycyny. Do tej pory, aby wykryć zmiany genetyczne u dziecka stosowano zabieg amniopunkcji, czyli wkłucia długiej, cienkiej igły do jamy brzusznej w celu pobrania próbki wód płodowych. W wodach płodowych znajdują się komórki płodu. Zabieg amniopunkcji wiąże się z ogromnym ryzykiem, co setna amniopunkcja kończy się poronieniem.

Niemiecka firma LifeCodexx wprowadziła na rynek medyczny testy, które wykrywają zespół Downa z krwi matki. Izolowane jest z niej DNA dziecka i sprawdzane są chromosomy, obecność 21 chromosomu świadczy o zespole Downa. Zdaniem producentów, ten test daje wiarygodne wyniki, nawet w 9. tygodniu ciąży. Przedstawiciele firmy farmaceutycznej twierdzą, że dzięki tym testom zapobiegną śmierci około 700 dzieci. Od 20 sierpnia 2012 r., testy stosuje około 70 klinik w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinie.

Koszt badania to 1250 euro, ale cena nie odstrasza chętnych kobiet. Codziennie na badania zgłasza się 5 ciężarnych kobiet. W przyszłości funkcję testu będzie można rozszerzyć o badanie śliny kobiet w ciąży – komórki płodu obecne są także w ślinie matki.

Pomimo dowiedzionej skuteczności badań, etycy, przedstawiciele Kościoła i pracownicy stowarzyszeń opiekujących się osobami niepełnosprawnymi alarmują, że ta metoda skazuje osoby z zespołem Downa na śmierć. Statystycznie około 90% rodziców, u których zdiagnozowano płód z zespołem Downa decyduje się na aborcję.

Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych, Hubert Hüppe, uważa że testy wykrywające zespół Downa, to polowanie na chore dzieci. Przeciwnicy testów przewidują że w przyszłości będą one wykonywane rutynowo, a osoby z zespołem Downa znikną z niemieckich ulic (obecnie jest ich 50 tys.).

W temacie testu wykrywającego zespół Downa, lekarze są rozdarci. Nie chcą przyczyniać się do wzrostu liczby aborcji, ale też nie chcą zabraniać pacjentkom wykonania takiego testu. Zostaje jeszcze amniopunkcja, która może skończyć się poronieniem. Lekarze nie wiedzą co robić.

Zespół Downa to choroba wywołana obecnością dodatkowego chromosomu 21. Charakteryzuje się ona fizycznym i umysłowym upośledzeniem dziecka, a opieka nad nim to spore wyzwanie. Jednak głębokie upośledzenie intelektualne zdarza się niezwykle rzadko. Osoby z zespołem Downa często kończą szkołę i potrafią żyć samodzielne.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 23.08.2012/jm

