Tętniak tętniakowi nierówny

Aorta dzieli się na kilka części. Najbliżej serca znajduje się aorta piersiowa, która jest podzielona na część wstępującą (idącą do góry), łuk aorty, część zstępującą (idąca do dołu) oraz aortę brzuszną. Im dalej od serca tym wielkość aorty jest co raz mniejsza, co jednak nie oznacza, że aorta brzuszna jest niewielka. Dlatego też im bliżej serca, tym obecność tętniaka jest bardziej niebezpieczna. Najczęściej jednak spotykane są tętniaki aorty brzusznej.

Reklama

Komu grożą tętniaki?

Tętniaki to poszerzenie światła naczynia (w tym wypadku aorty) o ponad 50% w stosunku do normy. Istnieje wiele chorób, których występowanie wiąże się z większym ryzykiem tętniaka w przyszłości. Są to między innymi nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zespół Marfana czy zapalenie aorty.

Czytaj także: Nadciśnienie - choroba, której nie można ignorować

Kiedy potrzebna jest operacja?

Samo wykrycie tętniaka nie zmusza od razu do leczenia operacyjnego. Istnieje kilka przesłanek, które w dużym stopniu wskazują, że tętniak u danej osoby będzie się powiększał szybciej i będzie większe ryzyko, że pęknie. Za takie czynniki uznaje się: średnice tętniaka, wiek, aktualne palenie tytoniu, przewlekła obturacyjna choroba płuc i nadciśnienie tętnicze.

Bez cienia wątpliwości należy operować tętniaki aorty piersiowej o średnicy powyżej 55-60mm (w zależności od ośrodka) nawet wtedy gdy nie daje on żadnych objawów. Tętniaki aorty brzusznej operuje się gdy przekroczą wymiar 55mm lub powiększą się o więcej niż 5mm w ciągu pól roku. Tętniaki powodujące bóle brzucha, bóle w klatce piersiowej i niewydolność serca należy operować bez względu na wielkość.

Tętniaki o mniejszej średnicy, niekwalifikujące się do operacji należy bacznie obserwować. Najczęściej stosownym badaniem jest badanie ultrasonograficzne, które powinno być wykonywane co około 6 miesięcy w przypadku tętniaków 40-45mm i raz w roku w przypadku aorty poszerzonej do 39mm. Poza systematycznymi badaniami kontrolnymi należy zaprzestać palenia tytoniu oraz systematycznie stosować leki obniżające ciśnienie tętnicze. Istotne jest również leczenie obniżające poziom cholesterolu we krwi.

Czytaj także: Jak rzucić palenie?

Gdy tętniak pęka

Najbardziej niebezpieczną sytuacją jest pęknięcie tętniaka, ponieważ poszerzenie obwodu aorty powoduje osłabienie jej ścian. Najczęściej objawia się to nagłym bólem w klatce piersiowej lub w jamie brzusznej. Zawroty głowy i utrata przytomności to objawy znacznej utarty krwi.

Najczęstszą przyczyną zgonu z powodu tętniaka jest jego pęknięcie, dlatego jedynym ratunkiem w takiej sytuacji jest natychmiastowa operacja naczyniowa.

Reklama

Rozwarstwienie aorty

Sytuacją podobną do tętniaka aorty jest jej rozwarstwienie (mylnie uważane także za tętniaka). Polega ona na tym, że pod wpływem wysokiego ciśnienia krwi panującego wewnątrz aorty, strumień krwi uszkadza błonę wewnętrzną i tworzy w ścianie aorty kanał. Rozwarstwienie objawia się bardzo silnym bólem, dusznością, może wystąpić zasłabnięcie lub utrata przytomności. Rozwarstwienie aorty jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji kardiochirurgicznej. Za najczęstszą przyczynę rozwarstwienia podaje się nieleczone nadciśnienie tętnicze.