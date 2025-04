Można się nim zarazić nawet podczas banalnego upadku. Jeśli się zranisz, do organizmu wraz z brudem i ziemią mogą dostać się bakterie tężca. Po wniknięciu do rany produkują silną truciznę, która w ciągu 2–14 dni może uszkodzić centralny układ nerwowy. Zwiększa się napięcie mięśni, dochodzi do ich bolesnych i długotrwałych skurczów. Gdy zostaną porażone mięśnie oddechowe, prowadzi to do niewydolności oddechowej. Konieczna jest szybka pomoc lekarska. Chorobę leczy się w szpitalu.

Tężcowi można zapobiegać za pomocą szczepień. W Polsce obowiązkowo podaje się je dzieciom. Dorośli (po 19. roku życia) powinni otrzymywać dawkę szczepionki przynajmniej co 10 lat.