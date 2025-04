W Szpitalu Powiatowym w Wołominie od dwóch tygodni funkcjonuje aparatura, umożliwiająca niedosłyszącym oraz głuchoniemym pacjentom samodzielny pobyt w szpitalu. Dotychczas był on możliwy jedynie z osobą towarzyszącą, pełniącą funkcję tłumacza, czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Na sprzęt umożliwiający skorzystanie z pomocy tłumacza składa się monitor z minikamerą i ekranem dotykowym. Za pośrednictwem internetu pacjent korzysta z aplikacji, która łączy go z tłumaczem. Po dotknięciu ekranu można znaleźć się na wideokonferencji i opowiedzieć tłumaczowi językiem migowym, jaki powód ma wizyta w szpitalu. Personel po drugiej stronie tłumaczy rozmowę pacjenta z pracownikiem szpitala.

Umożliwiający skorzystanie z tłumacza migowego monitor można w razie potrzeby przenieść do sali, w której leży chory.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 6.07.2011 /am

