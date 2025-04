Czym jest tłuszczak?

Tłuszczak to znajdujący się pod skórą, ewentualnie w głębszych obszarach ludzkich tkanek, guzek zbudowany, jak sama nazwa wskazuje, z tkanki tłuszczowej. Uznaje się go za nowotwór tkanki łącznej, ale niezłośliwy, dlatego nie zagraża życiu jego posiadacza. Rośnie niezwykle wolno, nie jest szkodliwy dla zdrowia i jeśli nie przeszkadza jego właścicielowi, nie wymaga leczenia. Tłuszczaki mogą wystąpić na różnych częściach ciała.

Jak wygląda?

Tłuszczak wygląda dość niepozornie: to miękka sprężysta kulka ruchoma w stosunku do podłoża. Elastyczne zgrubienie nieokreślonej wielkości umiejscowione tuż pod skórą może przybierać różne kształty. Zwykle nie boli, chyba że rozrośnie się do większych rozmiarów i będzie uciskać na nerwy. Wtedy też wygląda dość nieestetycznie, bo wodnista wypukłość widoczna jest nawet pod ubraniem.

Przyczyny powstawania tłuszczaka

Dokładne przyczyny powstawania tłuszczaka nie są do końca jasne. Lekarze w dalszym ciągu są na etapie badań, postawili jednak pewne hipotezy. Skoro tłuszczak jest nowotworem, to najprawdopodobniej ma podłoże genetyczne. Jeżeli w danej rodzinie występowały przypadki zgrubień na skórze, to kolejne pokolenia będą podatne na ich występowanie.

Niektóre badania wykazują, że na powstawanie tłuszczaków mogą mieć wpływ doznane rany i urazy. Tłuszczak może powstać w każdym wieku, ale najczęściej występuje u osób między czterdziestym a sześćdziesiątym rokiem życia.

Rzadkie choroby: Cowdena, Madelunga oraz Dercuma zwiększają ryzyko powstawania tłuszczaków. Schorzenie zwane zespołem Gardnera charakteryzujące się występowaniem mnogich polipów w jelicie grubym również ma wpływ na tworzenie się wodnistych kulek.

Jak go leczyć?

Tłuszczaki nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, warto jednak udać się do lekarza, aby zdiagnozował, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Tłuszczak w dużym stopniu przypomina tłuszczakomięsaka, który zaliczany jest do nowotworów złośliwych.

Jeśli tłuszczak oszpeca ciało, przeszkadza, wywołuje dyskomfort czy ból, specjalista najczęściej zaleca jego usunięcie. Pamiętajmy również, że wodniste zgrubienie stopniowo się rozrasta, dlatego lepiej się go pozbyć, gdy nie jest duże.

2 sposoby usuwania tłuszczaków:

Standardowy zabieg chirurgiczny - pacjent otrzymuje miejscowe znieczulenie, następnie zmiana skórna wraz z otaczającą ją torebką łącznotkankową zostaje wycięta, a rana zaszyta. Odsysanie tłuszczu z obszaru zajętego przez guza - zabieg wykonuje się analogicznie do liposukcji: w obręb zmian wprowadzana jest igła, przez którą następuje odsysanie tłuszczu.

