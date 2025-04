Ospę wietrzną większość z nas kojarzy z dzieciństwa jako kilkudniową chorobę, podczas której na ciele pojawia się kilkanaście swędzących krostek. Jednak w przypadku tej 5-latki ospa przerodziła się w koszmar i cierpienie. Matka dziewczynki opublikowała drastyczne zdjęcia ku przestrodze. „Nie bagatelizujcie prostego dziecięcego wirusa” – alarmuje.

Co się stało tej dziewczynce?

Lianne Taylor z Anglii postanowiła podzielić się nietypowym przebiegiem popularnej wśród dzieci choroby. Jej 5-letnia córka, Evie-Beth, przeszła w bardzo ostry sposób ospę wietrzną. Na początku wszystko wskazywało na to, że to będzie zwykła ospa. Jednak okazało się, że dziecko przeżyje prawdziwy horror. Dziewczynka krzyczała z bólu, gdy ktoś ją dotknął. Jej stan był na tyle poważny, że dwa razy trafiła do szpitala na ostry dyżur. Nie mogła jeść, pić, korzystać z toalety, a w pewnej chwili miała problemy z oddychaniem, bo krostki w okolicach nosa tak bardzo urosły.

– To najgorszy przypadek ospy wietrznej, jaki kiedykolwiek widzieliśmy – mówili lekarze, gdy 5-latka trafiła do szpitala. (fot. Facebook: Lianne Taylor)

„Nie mogłam pomóc córce, jak próbowałam ją umyć lub oczyścić rany i krostki, Evie-Beth wyła z bólu. To było potworne widzieć ją w takim stanie” – wyznaje matka dziewczynki.

„Nie chcę straszyć ludzi, bo moja córka jest rzadkim przypadkiem, ale pokazując jej zdjęcia, chcę przestrzec innych rodziców – nie lekceważcie nawet prostego wirusa dziecięcego” – napisała matka 5-letniej Evie-Beth na Facebooku. Chce w ten sposób zwrócić uwagę, że ospa wietrzna może być niebezpieczna.

Najcięższy przypadek, jaki widzieli lekarze

Takie przebiegi ospy nie zdarzają się często. Mało tego, lekarze, którzy leczyli Evie-Beth przyznali, że to najgorszy przypadek ospy wietrznej, jaki kiedykolwiek widzieli. „Nawet przysłali fotografa, żeby zrobił zdjęcia mojej córce, bo nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego” – mówi Lianne Taylor.

Gdy zamknęli 5-latkę w izolatce, zaczęli wręcz wątpić, czy to na pewno wirus ospy, czy rzadka choroba genetyczna. Badania potwierdziły ospę wietrzną. Po czterech dniach Evie-Beth została wypuszczona ze szpitala do domu, ale lekarze zapowiedzieli, że może minąć nawet kilka miesięcy, zanim plamy i krostki całkowicie znikną, a wiele z nich pozostawi blizny.

Tak wyglądały plecy dziewczynki (fot. Facebook: Lianne Taylor)

Ospa wietrzna u dzieci - statystyki

Ospa wietrzna jest chorobą zakaźną, na którą przede wszystkim chorują dzieci. Szacuje się, że 80% dzieci przechodzi ospę przed ukończeniem 9. roku życia. W Polsce rejestruje się około 160-220 tysięcy zachorowań rocznie. Z tego ponad 1000 osób jest hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu choroby.

źródło: Daily Mail

