Zatokowy ból głowy – kwestia ciśnienia

Ból głowy występujący podczas ostrego zapalenia zatok jest pulsujący, rozpierający, nasila się przy pochylaniu głowy do przodu, przy kaszlu, aktywności fizycznej, próbie opróżnienia nosa, czyli w sytuacjach zwiększających ciśnienie w obrębie zajętych zatok.

Charakterystyczne jest największe nasilenie objawów w godzinach porannych. Ból może również promieniować np. do policzków, do skroni, czy też do wierzchołka głowy. Również bardzo charakterystyczne jest to, iż podczas uciskania czy też opukiwania okolicy zajętych zatok dolegliwości znacznie się nasilają.

Jakie inne objawy sugerują, że ból głowy jest związany z zapaleniem zatok?

Najczęściej jest to uczucie zatkanego nosa bądź katar, który jest śluzowy, śluzowo-ropny lub ropny. Wydzielina może również spływać po tylnej ścianie gardła. Dodatkowo występuje upośledzony węch, nieraz dochodzi do jego trwałego pogorszenia. Ponadto towarzyszyć może: ból twarzy lub zębów, ból ucha, gardła i cuchnący oddech.

Wśród objawów ogólnych, niespecyficznych należy wymienić: brak łaknienia, uczucie zmęczenia, senność, podwyższenie ciepłoty ciała.

Napięciowy ból głowy – tępy i stały

Ból jest zazwyczaj obustronny, stały, tępy, ściskający (uczucie „zaciskającej się obręczy”), o średnim nasileniu. Zaczyna się od potylicy, a następnie wędruje ku przodowi – chorzy często mają problemy z opisem dokładnej lokalizacji. Ból ma tendencję do przybierania na sile w godzinach wieczornych oraz może trwać nieprzerwanie nawet przez kilka dni.

Początkowo ból głowy występuje w postaci epizodycznej, stopniowo jednak nasila się i przechodzi w postać przewlekłą, w której dolegliwości występują codziennie lub prawie codziennie.

Napięciowy ból głowy nie zmusza do przerwania codziennej aktywności, jedynie ją upośledza, zmniejsza jej efektywność, a przede wszystko wpływa na pogorszenie komfortu życia.

Charakterystyczny jest towarzyszący wzrost napięcia i wrażliwości na dotyk mięśni głowy i karku. Może dołączyć się bezsenność oraz trudności w koncentracji. Często występuje bolesność czepca ścięgnistego. Zwykle nie występują równocześnie objawy dodatkowe w postaci nudności czy wymiotów. Aktywność fizyczna nie wpływa na nasilenie bólu.

Jesteś chwiejny emocjonalnie? Masz duże szanse na napięciowy ból głowy!

Wyróżnia się typ osobowości, który predysponuje do wystąpienia tego schorzenia – jest to osobowość lękliwa, chwiejna emocjonalnie, źle reagująca na stres. Również niezależnie od typu osobowości u ludzi narażonych na przewlekły stres w domu czy też w pracy częściej występuje napięciowy ból głowy.

Innymi czynnikami prowokującymi może być głód, dym nikotynowy, zbyt długi sen.

Pomocy szukaj u lekarza!

W przypadku, gdy opis samego bólu głowy nie daje jednoznacznej diagnozy, należy zawsze szukać objawów dodatkowych (i mówić o nich lekarzowi), co na pewno bardzo ułatwi postawienie odpowiedniego rozpoznania. Dlatego właśnie najważniejszą metodą diagnostyczną w obu opisywanych rodzajach bólu jest dokładnie zebrany wywiad od chorego.

