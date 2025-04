„Boli mnie twarz” – to znaczy co?

Ból twarzy umownie określa się jako zlokalizowany poniżej górnej granicy oczodołów, czyli potocznie mówiąc, poniżej czoła. Impulsy nerwowe dochodzą do i ze skóry oraz mięśni twarzy drogą gałęzi nerwu trójdzielnego, zwanego też V nerwem czaszkowym. To właśnie zaburzenia dotyczące tego nerwu są jedną z najczęstszych przyczyn bólów zlokalizowanych w obrębie twarzy.

Neuralgia klasyczna – gdy nie wiesz, dlaczego boli…

O neuralgii klasycznej, czyli idiopatycznej, mówimy wtedy, gdy nie możemy do końca ustalić przyczyny bólu, a objawy nie wskazują na uszkodzenie nerwu. Nie obserwujemy zatem ani ubytków czucia na twarzy, ani zaburzeń odżywienia skóry na twarzy.

Prawdopodobną przyczyną u sporej części chorych jest tzw. konflikt lub spięcie naczyniowo-nerwowe, czyli nieprawidłowe położenie wobec siebie nerwu i naczynia krwionośnego. Dochodzi w nim do powtarzanego ucisku i drażnienia nerwu przez zmieniające swą objętość naczynie.

Neuralgia objawowa – zwiastun guza lub tętniaka mózgu, a także stwardnienia rozsianego

Do znanych patologii, objawiających się początkowo jako neuralgia nerwu trójdzielnego, należą m. in. stwardnienie rozsiane oraz tętniaki i guzy mózgu. W takich przypadkach określamy neuralgię jako objawową.

Do myślenia o innym podłożu skłania przede wszystkim nietypowy przebieg choroby: pojawienie się przed 35. rokiem życia, ból obustronny oraz w okolicy oczodołu. W celu wykluczenia objawowego charakteru nerwobólu wykonuje się m.in. badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego, głównie rezonans magnetyczny.

Ból powodujący tik lub kurcz

Nerwoból trójdzielny to choroba wieku starszego: rzadko występuje przed 40 rokiem życia, a blisko 70% chorych ma powyżej 60 lat.

Ból, zwany neuralgicznym, ma nagły początek i krótki, kilkusekundowy okres trwania. Chorzy określają go jako przeszywający, kłujący, rwący lub piekący, a czasem promieniujący wzdłuż przebiegu nerwu.

Zwykle jest tak silny, że powoduje grymas twarzy, stąd wprowadzone w XVIII wieku określenie tic douloureux (co tłumaczy się jako ‘bolesny tik, kurcz’). Typowo ból występuje po jednej stronie i dotyczy II i III gałęzi nerwu trójdzielnego, czyli najczęściej szczęki i policzka.

Napady z czasem występują częściej, w grupach jeden po drugim, a ból może być traktowany wtedy jako ciągły. Jako taki jest on uciążliwy dla chorego, zaburza jego codzienność.

Gdy ból uniemożliwia… dbanie o higienę

Znamienna dla neuralgii jest obecność charakterystycznych dla danej osoby tzw. punktów lub stref spustowych, czyli miejsc, których dotknięcie powoduje napad bólu. Drażnienie tych stref ma miejsce podczas golenia, mycia twarzy lub zębów, jedzenia i picia, mówienia, przewiania itp.

Zdarza się, że w obawie przed nawrotem bólu chorzy nie myją się lub nie jedzą, a z czasem może się dołączyć depresja. Na szczęście w większości przypadków dochodzi do półrocznych, a nawet rocznych przerw w napadach, a leczenie pozwala na złagodzenie lub zapobieżenie nawrotom bólu.

