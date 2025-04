Trudno przegapić ten ból: najczęściej dotyczy jednej strony podbrzusza, ale może też promieniować do pachwiny, a nawet dalej, w kierunku uda, kolana, krzyża. Zwykle towarzyszy temu wysoka gorączka. Jeśli pójdziesz wtedy do ginekologa, to silny ból możesz odczuwać także podczas badania: przy poruszeniu szyjki macicy, dotknięciu tylnego sklepienia pochwy oraz uciskaniu przydatków (jajników i jajowodów).

Chore są przydatki

Często dolegliwość tę niezbyt poprawnie nazywamy zapaleniem jajników. Tymczasem stan zapalny rozwija się zazwyczaj także w jajowodach, więc obejmuje nie tylko jajniki, lecz całe tzw. przydatki. Ostre zapalenie przydatków, zwłaszcza jeśli przebiega z wysoką gorączką, powinno być leczone w szpitalu. Kuracja trwa od 7 do 10 dni i polega na podawaniu antybiotyków, sulfonamidów oraz środków przeciwbólowych. Niekiedy w pierwszych dniach choroby trzeba też brać hormony kory nadnerczy. Jeśli nie masz gorączki, leczenie może odbywać się w domu. Powinnaś jednak wówczas leżeć w łóżku i unikać wysiłku. Poza przyjmowaniem leków możesz stosować miejscowe nagrzewania. Nigdy samowolnie nie przerywaj leczenia, nawet jeśli ostre objawy choroby już ustąpią.

Możliwe kłopoty

Nie wyleczone ostre zapalenie przydatków może przejść w stan przewlekły. W chorym jajowodzie tworzą się blizny, powstają zrosty - podobne do zrostów na macicy, które czasem pojawiają się po łyżeczkowaniu. Staje się on sztywny i niedrożny, co utrudnia lub uniemożliwia przesuwanie się jajeczka. Kobieta od czasu do czasu odczuwa bóle podbrzusza, nasilające się w trakcie miesiączki i po zmarznięciu, miewa stany podgorączkowe. W badaniu ginekologicznym lekarz stwierdza pogrubienie jajowodu.

W leczeniu przewlekłego zapalenia przydatków stosuje się m.in. środki likwidujące zrosty, czasem w połączeniu z antybiotykami, a także fizykoteapię: diatermię, kąpiele, naświetlanie promieniami podczerwonymi. Zalecana bywa także kuracja uzdrowiskowa. Cały proces leczenia ma na celu usunięcie bólu i przywrócenie prawidłowego działania jajowodów.

Jak tego uniknąć

Stan zapalny przydatków jest zwykle następstwem wirusowych lub grzybiczych infekcji pochwy. To stąd drobnoustroje przechodzą do jajowodów i jajników. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, powinnaś zatem skrupulatnie przestrzegać higieny narządów płciowych i odbytu. Okolice pochwy myj codziennie, najlepiej ciepłą wodą i środkami przeznaczonymi do higieny intymnej. Nie zawierają one składników niszczących naturalną potrzebną florę bakteryjną. W czasie mycia zawsze wykonuj ruchy od krocza do odbytu, nigdy w odwrotnym kierunku. Gdy tylko zauważysz, że wydzielina z pochwy staje się obfita i zmienia zabarwienie, idź do lekarza. Może to bowiem oznaczać początek stanu zapalnego.

Jeśli nie leczysz, to...

Następstwem zapalenia przydatków, zwłaszcza nie leczonego, mogą być: zrosty między jajowodami i jajnikami, ropnie jajowodu, jajnika albo obu naraz, a także wodniak jajowodu lub torbiel jajowodowo-jajnikowa. Zmiany pozapalne często prowadzą do całkowitej lub częściowej niedrożności jajowodów, co może być przyczyną ciąży pozamacicznej, a nawet niepłodności kobiety.

