Toksokaroza jest chorobą powodowaną przez nicienie – Toxocara canis, których dorosłe osobniki pasożytują w jelicie cienkim psów, kotów oraz lisów. Dziennie wytwarzają one tysiące jaj, które są wydalana wraz z odchodami zwierząt do środowiska zewnętrznego. W okresie kilku tygodni rozwijają się w nich inwazyjne larwy.

Zakażenie Toxocara jest bardzo powszechne wśród zwierząt z tego powodu powinno odrobaczać się psy i koty co 2 lata, możliwie ograniczać ich kontakt z małymi dzieci a przede wszystkim należy sprzątać po swoich pupilach!

Zakażenie

U ludzi do zakażenia dochodzi w momencie przypadkowego spożycia ziemi lub pokarmów skażonych przez formę inwazyjną. Najbardziej narażone na to są dzieci, ze względu na charakterystyczne dla nich nawyki: czyli geofagię (jedzenie ziemi) czy ssanie kciuka. Uzasadnia to konieczność odgradzania piaskownic i placów zabaw od terenów na których wyprowadzane są psy. Niestety według szacunków nawet co druga piaskownica w Europie może być skażona jajami Toxocara!

Przebieg

Toksokaroza u człowieka przebiega odmiennie niż u zwierząt ponieważ ludzki organizm dla tego pasożyta jest swego rodzaju „ślepą uliczką“ – nie ma możliwości aby larwa osiągnęła w nim pełną dojrzałość. Tłumaczy to dlaczego ludzie nie wydalają jaj pasożyta.

W przypadku inwazji dochodzi do wyklucia larw w przewodzie pokarmowym. Przebijają one następnie błonę śluzową jelit i wraz z krwią wędrują w kierunku wątroby. W wątrobie większość z nich ginie jednak ta część, która przeżyła dociera do narządów, które może zajmować. Przykładem takich miejsc jest między innymi oko lub mózg.

W pewnych przypadkach larwy ulegają otorbieniu i po jakimś czasie mogą kontynuować swoją wędrówkę. Ich czas życia szacuje się na około 10 lat.

W tym czasie u pacjenta mogą pojawić się objawy wynikające z zajęcia przez larwy konkretnych narządów. W przypadku mózgu mogą być to objawy porażenia lub napady drgawkopodobne. Postać oczna toskokarozy charakteryzuje się z kolei zapaleniem siatkówki, naczyniówki oraz zmętnieniem soczewki.

W celu potwierdzenia zakażenia Toxocara należy przeprowadzić specjalistyczne testy serologiczne, sprawdzające obecność przeciwciał przeciwko pasożytowi.

Leczenie jest wskazane jedynie w przypadkach objawowych. Stosuje się najczęściej albendazol. Profilaktyka opiera się głównie na zwalczaniu inwazji u kotów i psów oraz ograniczeniu skażenia środowiska odchodami zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza miejsc, w których bawią się dzieci!

