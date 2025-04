Fot. Fotolia

Toksokaroza - choroba pasożytnicza

Toksokarozę wywołuje nicień zwany psią glistą (łac. Toxocara canis). Toksokaroza to choroba pasożytnicza, której nosicielami są szczególnie młode psy i koty. Zarażone drogą pokarmową szczenięta i kocięta wydalają ogromne ilości jaj, przez co larwy mogą znajdować się na sierści szczeniąt.

U ludzi pasożyt ten wywołuje chorobę zwaną zespołem „larwy wędrującej”. Jaja wydalane są z odchodami psów i kotów, które niejednokrotnie załatwiają się w piaskownicach naszych dzieci. Gdy dostaną się do przewodu pokarmowego, zasiedlają jelito cienkie gdzie wylęgają się larwy. Następnie przechodzą przez ścianę jelita cienkiego i naczyniami krwionośnymi, z krwią, wędrują po całym organizmie.

Najczęściej umiejscawiają się w:

wątrobie,

ośrodkowym układzie nerwowym,

oku.

Larwy cechuje duża żywotność – pozostają żywe w organizmie nawet do dwóch lat.

Objawy zakażenia toksokarozą są nieswoiste i trudne do rozpoznania. W większości przypadków przebiega ono bezobjawowo. Tylko w przypadkach intensywnej inwazji larw, u dziecka występują wyraźne objawy zakażenia.

Objawy zakażenia toksokarozą:

wysoka temperatura,

osłabienie,

senność,

nudności.

Rozpoznanie zakażenia tym pasożytem polega na wykonaniu badania krwi w kierunku wykrycia przeciwciał dla Toxocara canis (IgG).

Autor: dr n. biol. Magdalena Macko

Źródło: Materiały prasowe sieci Diagnostyka

