Mimo, że Toksoplasma gondii została pierwszy raz zaobserwowana przez naukowców Nicole oraz Manceaux w 1908 roku, to fakt, że pierwotniak ten jest chorobotwórczy stwierdzono dopiero w roku 1932. W roku 1939 opisano pierwszy przypadek wrodzonej postaci tej choroby u dziecka z toksoplazmozowym zapaleniem mózgu. W większości przypadków zakażenie jest bezobjawowe lub przebiega jedynie z powiększeniem węzłów chłonnych. O tym, że toksoplazmoza może być jednak niebezpieczna dla osób dorosłych świat dowiedział się w roku 1968 kiedy to opisano przypadki zapalenia mózgu wywołanego przez Toksoplasma gondii u chorych na białaczkę. Wiele niebezpiecznych aspektów tej choroby poznano kiedy pojawili się chorzy z zespołem nabytego niedoboru odporności czyli AIDS, bowiem dla nich ta choroba stanowi szczególne niebezpieczeństwo.

W latach 1988-1994 w Stanach Zjednoczonych liczbę zakażonych toksoplazmozą szacowano na 22,5% populacji ludzi powyżej dwunastego roku życia. W ostatnim badaniu przeprowadzonym w latach 1999-2004 liczba ta wynosiła 10,4 %. Ze względu na szczególne zagrożenie płynące z toksoplazmozy wrodzonej monitorowano także procent kobiet w wieku rozrodczym zakażonych toksoplazmozą która w USA wynosiła na początku lat 90-tych około 15%, natomiast obecnie spadła do 11%.

W USA w latach sześćdziesiątych przeprowadzono także badanie na obecność cyst Toxoplasma gondii w mięsie wieprzowym dostępnym w sklepach i stwierdzono ich obecność aż w 32% badanych sztuk mięsa. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przyrządzanie potraw: gotowanie lub dokładne pieczenie w celu uniknięcia zakażenia.

Podejrzewa się, że pomiędzy 30 a 65% ludzi na całym świecie jest zainfekowanych Toksoplazmą gondii. Występują jednak bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.

We Francji, która jest krajem gdzie spożywa się dużo surowego mięsa liczba osób zakażonych to aż 88% populacji. W Niemczech, Danii i Brazylii liczba ta szacowana jest pomiędzy 80 a 70%. W Wielkiej Brytanii liczba zakażonych to 22% a w Korei Południowej zaledwie 4,3%.

W Polsce brak jest dobrych badań epidemiologicznych. Przeprowadzone w latach 1991-2000 badanie w populacji mieszkańców południowej części kraju wykazało występowanie przeciwciał Toksopasma gondii u 54,8% badanych w populacji ogólnej oraz aż 64,3 % u kobiet w ciąży.

