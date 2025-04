Patogeneza trądziku jest złożona. Wiele czynników może mieć wpływ na powstawanie zmian skórnych. Część z tych czynników, jak np. zaburzenia hormonalne ma udowodnione znaczenie. Inne natomiast, takie jak dieta nie zostały do końca przebadane.

Jak zmodyfikować dietę u osoby z trądzikiem?

Eksperci nie mają jednolitych poglądów na temat wpływu diety na ewentualne zaostrzenie zmian trądzikowych. W badaniach przeprowadzanych wśród osób dotkniętych trądzikiem około 70% zauważało zależność między dietą a powstawaniem wykwitów. Najczęściej wymienia się następujące pokarmy zaostrzające zmiany skórne: słodycze, alkohol i kawę a także produkty charakteryzujące się wysokim indeksem glikemicznym.

Uważa się, że osoby z problemami skórnymi powinny wyeliminować ze swojej diety wszelkie produkty zawierające sztuczne aromaty, benzoesan sodu oraz barwniki, gdyż mają silne działanie trądzikotwórcze. Na wygląd cery zły wpływ mają także tłuszcze zwierzęce. Dlatego należy zrezygnować z potraw smażonych na wielokrotnie używanych starych tłuszczach, a o Fast foodach całkowicie zapomnieć. Działanie drażniące na cerę mają także potrawy zawierające ostre przyprawy, takie jak: pieprz, ostrą paprykę i ocet.

Zobacz też: Leczenie doustne trądziku

Jakie produkty zmniejszają trądzik?

U osób z trądzikiem zaleca się natomiast produkty bogate w witaminy A, B2, C, E i cynk. Mają one działanie łagodzące problemy skórne. Poleca się również napar z bratka. Dobry wpływ na cerę mają produkty wysokobłonnikowe jak otręby pszenne, owsiane i płatki żytnie. Zaleca się także picie dużej ilości wody mineralnej oraz fermentowane produkty mleczne czyli jogurty kefiry maślanki.

Korzystne działanie antytrądzikowe wykazuje cynk zawarty między innymi w pestkach dyni, soczewicy, soi, płatkach owsianych, słoneczniku, drożdżach.

Obecnie w najnowszych wytycznych ekspertów nie ma dowodów, które świadczyłyby, że jakikolwiek pokarm sprzyja zachorowaniu lub pogarsza obraz kliniczny. Zdrowa dieta, pozbawiona sztucznych składników, bez chemicznego przetwarzania na pewno nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie powinna towarzyszyć każdemu. We wszystkim należy zachować rozsądek. Wśród naukowców nie ma również zgody, co do wpływu palenia papierosów na objawy kliniczne trądziku.

Pojawia się trądzik - za dużo stresu

Warto zwrócić uwagę na inny czynnik pogarszający przebieg trądziku a wszechobecny w życiu współczesnych ludzi. Chodzi tutaj o stres. Przewlekły stres psychiczny zwiększa produkcję androgenów nadnerczowych oraz powoduje wzrost i wzmożona aktywność gruczołów łojowych. Stan psychiczny odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju tej dermatozy. Zauważono u osób dotkniętych tym schorzeniem łatwe uleganie sytuacjom stresowym i trudniejsze opanowywanie stanów emocjonalnych. Występowanie zaburzeń psychicznych wśród pacjentów dermatologicznych jest wyższe niż w populacji ogólnej.

Polecamy: Jak pielęgnować skórę trądzikową?

Reklama