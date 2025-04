Odpowiada dermatolog Monika Serafin

Trądzik grudkowo-krostkowy objawia się występowaniem zaskórników oraz zapalnych grudek i krost na skórze. Sposób leczenia dobiera dermatolog w zależności od nasilenia zmian. Gdy nie ma stanów zapalnych, stosuje się leczenie miejscowe: maści, roztwory lub żele do smarowania skóry (przepisywane na receptę). Jeśli pojawia się więcej krostek, cyst, nacieków, lepszy efekt daje doustne podawanie antybiotyków, środków antykoncepcyjnych lub leków zawierających witaminę A (na receptę). Pierwsze efekty pojawiają się po kilku, kilkunastu tygodniach. Leczenie trwa od kilku miesięcy do kilku lat. W dodatku trądzik ma tendencję do nawrotów. Gdy dochodzi do pogorszenia kondycji skóry, kurację trzeba powtórzyć.