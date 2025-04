Patogeneza trądziku jest złożona. Wiele czynników może mieć wpływ na powstawanie zmian skórnych. Część z tych czynników, jak np. zaburzenia hormonalne ma udowodnione znaczenie. Inne natomiast, takie jak dieta nie zostały do końca przebadane. Eksperci nie mają jednolitych poglądów na temat wpływu diety na ewentualne zaostrzenie zmian trądzikowych. Ale osoby, które cierpią na trądzik wielokrotnie zauważają związek między dietą a powstawaniem wykwitów. Na podstawie tych relacji została stworzona szeroka lista pokarmów, które mogą zaostrzać lub wywoływać zmiany trądzikowe.

Trądzik a styl życia

Trądzik ma wiele twarzy. Choć kojarzy nam się z czerwonymi krostkami u nastolatków, może także przybierać formę malutkich krostek, grudek, zaskórników i blizn. Najczęściej mamy do czynienia z trądzikiem pospolitym. To trądzik, który atakuje osoby młode w czasie burzy hormonalnej okresu dojrzewania. Trądzik pospolity również może przybierać kilka form. Wyróżniamy trądzik zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy, skupiony, ropowiczy, bliznowcowy.

Jakie mamy postaci trądziku?

Walka z trądzikiem powinna rozpocząć się zawsze od właściwej higieny i pielęgnacji. Trądzik młodzieńczy powstaje w wyniku nadmiernej produkcji łoju w zmienionej zapalnie skórze, w której doszło do rozrostu nieprawidłowej flory bakteryjnej. Bakterie najczęściej lokalizują się na twarzy, plecach i na górnej części klatki piersiowej. Skórę zakażoną bakteriami należy regularnie myć i oczyszczać, ale jednocześnie należy uważać na podrażnienia, które łatwo powstają na zmienionej zapalnie skórze i dodatkowo nasilają zmiany trądzikowe.

Jak pielęgnować skórę trądzikową?

Leczenie trądziku jest dwukierunkowe – pacjenci przyjmują leki doustnie, działając od wewnątrz, a także stosują leki zewnętrznie na zmiany. Do podstawowych leków stosowanych doustnie w terapii trądziku zalicza się antybiotyki, witaminę A i leki obniżające poziom androgenów. Ponieważ leczenie jest długotrwałe należy zacząć je jak najwcześniej, najlepiej od momentu pojawienia się pierwszych zmian skórnych, zanim dojdzie do powstania blizn i przebarwień.

Leczenie doustne trądziku

Najlepsze efekty uzyskuje się łącząc obie metody leczenia: doustną i zewnętrzną. Spośród preparatów stosowanych na skórę stosuje się nadtlenek benzoilu (miejscowy środek przeciwbakteryjny), antybiotyki (w postaci żeli, kremów oraz roztworów) oraz pochodne witaminy A (retinoidy). Najczęściej przepisuje się antybiotyki z grupy tetracyklin, często w postaci preparatów złożonych zwierających pochodne witaminy A lub tlenek benzoilu. Leki te mają wiele działań niepożądanych, dlatego zdecydowanie się na terapię powinno być świadome, po zapoznaniu się z wszystkimi zaleceniami i przeciwwskazaniami.

Preparaty stosowane zewnętrznie w leczeniu trądziku

Kiedy zastosujemy wszystkie możliwe metody leczenia i nie możemy już dać sobie rady z trądzikiem, z pomocą przychodzi medycyna estetyczna. Oferuje ona szereg zabiegów, które polecane są szczególnie w walce z powikłaniami trądziku, takimi jak blizny i przebarwienia. Nie możemy jednak sami decydować się na żaden zabieg, bez wcześniejszej konsultacji z dermatologiem.

Medycyna estetyczna w walce z trądzikiem

