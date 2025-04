Zarówno trądzik pospolity, jak i różowaty obejmują głównie skórę twarzy. W obu tych chorobach zmiany skórne związane są z nadmierną pracą gruczołów łojowych. Produkowane przez nie sebum zatyka pory i stwarza bakteriom dobre warunki do rozwoju – powstają wtedy ropne krostki. Problem nasila się zwłaszcza jesienią, bo przesuszona po wakacjach skóra broni się, wytwarzając zwiększone ilości łoju. Jak zapanować nad chorobą? Najpierw trzeba ją prawidłowo zidentyfikować.

od 15 do 25 lat – to wiek, w którym najczęściej ujawnia się trądzik pospolity, nazywany też młodzieńczym. Jednak ok. 20 procent osób zmaga się z tą dolegliwością aż do 40. roku życia. Zależnie od stopnia zaawansowania trądzik może powodować na twarzy, czasem też na plecach, klatce piersiowej i ramionach:

- zaskórniki – to najdelikatniejszy z objawów;

- grudki i krostki;

- guzki i cysty – są wypełnione ropą, czasem z domieszką krwi. Po takich wykwitach mogą zostać blizny. By do tego nie doszło, zgłoś się do lekarza i rozpocznij terapię. Pomocy poszukaj też, jeśli – oprócz objawów trądziku – wystąpi u ciebie gorączka, bóle stawów czy spadek wagi. To może być ostra, tzw. piorunująca, postać trądziku.

Leczenie: W początkowej fazie choroby wystarczy stosować ogólnie dostępne kosmetyki do mycia i pielęgnacji cery trądzikowej. Przy zaawansowanym trądziku konieczne bywają antybiotyki.

W wieku 30–50 lat – wtedy atakuje zwykle trądzik różowaty. Ta przewlekła choroba ujawnia się na twarzy (zwłaszcza w jej środkowej części – pas od czoła, przez nos, do brody). Związana jest nie tylko z wydzielaniem łoju, ale też zaburzeniami naczyniowo-ruchowymi. Dokładne jej przyczyny nie są jednak znane. Typowe objawy to:

- rumień – towarzyszy mu rozszerzenie naczynek krwionośnych. Początkowo zmiany (silne zaczerwienienie) pojawiają się doraźnie, np. w wyniku stresu. Z czasem się utrwalają, a skóra jest stale zaczerwieniona. Mimo że to wczesne stadium choroby, skontaktuj się

z dermatologiem, gdy tylko zauważysz tendencję do nawracających rumieni i „pajączków”.

- grudki i krostki – przy utrzymującym się rumieniu. Często też występuje zapalenie spojówek lub obrzęk powiek. Idź do lekarza!

- guzki i guzy – pojawiają się zwłaszcza na skórze nosa. To tzw. postać przerosła choroby.

Leczenie: Zależnie od stanu skóry stosuje się leki odkażające, przeciwzapalne, antybiotyki ograniczające produkcję łoju, czasem też przeciwpasożytnicze. Przy postaci przerosłej konieczne bywają zabiegi chirurgiczne.