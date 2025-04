Naukowcy od dawną wiedzą, że zjawisko pamięci motorycznej jest w rzeczywistości efektem dwóch procesów: pamięci krótko- i długoterminowej. Jednak dopiero badanie opublikowane w Journal of Neurophysiology wyjaśniło mechanizm tych procesów. Jeśli ucząc się nowych umiejętności motorycznych podejdziemy do zadań po kolei np. ucząc się dwóch technik rzutu piłką koszykową – każdego z osobna nauczymy się dość szybko, ale i szybciej zapomnimy poznane techniki.

Jeśli podzielimy swój czas między naukę obydwu technik jednocześnie, naukowcy twierdzą, że nauczymy się ich wolniej, ale trudniej będzie je zapomnieć. Przytoczone zjawisko nazywane jest ”efektem kontekstowej interferencji” (contextual interference effect), jest ono wynikiem konkurowania pamięci motorycznej krótkotrwałej z długoterminową. „Ciągłe resetowanie pamięci krótkotrwałej pomaga aktualizować pamięć długoterminową” – tłumaczy profesor Schweighofer.

Jeśli Twój mózg ucząc się poszczególnej czynności może polegać na krótkotrwałej pamięci motorycznej to nie będzie aktywował pamięci długoterminowej. Jeśli ucząc się kilku czynności na raz uniemożliwisz mózgowi efektywne pamiętanie polegając na pamięci krótkotrwałej, będzie zmuszony włączyć pamięć długoterminową. Taki sposób uczenia jest wolniejszy i trudniejszy, ale skuteczniejszy. Schweighofer odkrył ten mechanizm analizując zagadkowe wyniki badań przestrzennej pamięci operacyjnej u osób, które doznały udaru mózgu. Osoby, których pamięć krótkotrwała została uszkodzona udarem, miały lepszą pamięć długoterminową, ponieważ tylko na niej mogły polegać. Naukowcy mają nadzieję, że wyniki badania pomogą w stworzeniu programów komputerowych optymalizujących metody rehabilitacji chorych po udarze.

MedicalXpress / kp

