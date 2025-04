Trichotillomania - nałogowe wyrywanie włosów

Czy to możliwe, by łysienie było spowodowane nie uwarunkowaniami genetycznymi ani poziomem hormonów, ale chorobą psychiczną? Trochotillomania to niezwykła i dość nieznana choroba, na którą chorzy nałogowo wyrywają sobie włosy z głowy...