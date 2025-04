fot. Fotolia

Patrole „Tropicieli Cząstek Stałych” to specjalne grupy złożone ze studentów medycyny. W wybranych miejscach Polski (Luboniu, Pruszkowie, Siemianowicach Śląskich, Wieliczce, Świdniku, Pabianicach, Dobrym Mieście i Łapach) za pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego patrole będą „tropić” obecność cząstek stałych ̶ niewielkich rozmiarów zanieczyszczeń pyłowych ̶ w powietrzu.

Zlokalizowanie patroli w mniejszych miejscowościach nie jest przypadkowe. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym jest bowiem poważnym problemem nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich.

̶ Ze względu na dominujące źródła emisji zanieczyszczeń pyłowych, ich stężenia są najwyższe na terenach mieszkalnych, na których znajdują się budynki opalane węglem czy drewnem, oraz w bezpośrednim sąsiedztwie takich terenów ̶ podkreśla dr inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej, który jest jednym z ekspertów merytorycznych kampanii.

Tymczasem, jak wynika z badań zrealizowanych przez TNS OBOP dla FREE w 2010 roku, spalanie węgla i drewna to wciąż dominujący sposób ogrzewania gospodarstw domowych na wsiach i w małych miasteczkach w Polsce.

Stężenie „wytropionych” cząstek stałych zostanie podane do wiadomości podczas specjalnych akcji informacyjno-zdrowotnych. Odbędą się one we wszystkich miejscowościach, które odwiedziły patrole, w dniu 15 lub 22 marca. Podczas akcji będzie można skorzystać z bezpłatnych badań medycznych, zasięgnąć porady lekarskiej, zmierzyć ciśnienie oraz poziom cukru we krwi.

W niektórych lokalizacjach wykonywane będą także bezpłatne badania spirometryczne, pozwalające na wczesne wykrycie chorób oskrzeli, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), będącej m.in. następstwem wdychania cząstek stałych.

Patrole i akcje zdrowotne odbywają się we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland, które jest partnerem kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych”.

– Akcje prozdrowotne to jedna z najważniejszych inicjatyw naszego Stowarzyszenia i bardzo cieszy nas, że uzyskaliśmy możliwość zrealizowania akcji ‘w terenie’ – poza dużymi miastami, w których zazwyczaj działamy – mówi Marek Dryżałowski, Koordynator Narodowy ds. Zdrowia Publicznego IFMSA‑Poland. Sprzęt do pomiaru poziomu cząstek stałych udostępniony został przez firmę 3M oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, które również są partnerami inicjatywy.

Organizatorem kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych” jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Zdaniem organizacji wymiana źródła ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne (gazowe lub odnawialne) zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby płuc.

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.tropicieleczastekstalych.pl oraz www.forumfree.pl.

