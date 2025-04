Podczas kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykryto, że ubranko, złożone z: niebieskich spodenek i biało-granatowej bluzeczki z nadrukowaną ośmiornicą, jest silnie trujące. Cały komplecik, przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, nasiąknięty jest związkiem chemicznym - formaldehydem. Związek ten powoduje reakcje alergiczne oraz wywołuje problemy z oddychaniem, a oprócz tego jest silnie rakotwórczy.

Funkcjonariusze UOKiK zareagowali natychmiastowo. Ubranka zostały wycofane z rynku. Mimo to bardzo prawdopodobne, że niektórzy rodzice zakupili już podobne kompleciki swoim dzieciom. Jeżeli tak się stało należy natychmiast udać się do sklepu, w którym dokonało się zakupu, z paragonem i zażądać zwrotu pieniędzy. Mimo iż ubranka zostały sprowadzone przez właściciela polskiej firmy z Tajlandii, to prawo mówi iż to właśnie nasza krajowa firma ponosi pełną odpowiedzialność. To przez nią został wprowadzony na rynek niebezpieczny towar i to z firmową etykietą.

Wyrażamy nadzieję iż podobne sytuacje są rzadkością, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawsze reaguje podobnie szybko i konsekwentnie w takich sytuacjach. Rodzicom radzimy ostrożność i kupowanie w znanych i sprawdzonych sklepach z konfekcją dziecięcą.