Polki zaczynają rozumieć potrzebę badań profilaktycznych

W Polsce powoli, lecz stale maleje liczba zachorowań na raka szyjki macicy i poprawia się przeżywalność kobiet chorych na ten nowotwór. To znak, że wśród Polek rośnie świadomość i powszechność badań profilaktycznych. W naszym kraju wciąż odnotowuje się jednak jeden z wyższych wskaźników umieralności wśród państw Europy Centralnej. Przy okazji styczniowych obchodów Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, organizatorzy i eksperci kampanii „Dla niej. Możemy więcej” apelują o zmianę retoryki strachu na język korzyści. Korzyści jakie dają regularne badania profilaktyczne.

Apelują także o zadbanie o kobiety, które już chorują na raka szyjki macicy.

Ile Polek rocznie choruje na raka szyjki macicy?

Liczba zachorowań na raka szyjki macicy w Polsce stale spada. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, iż w 2000 roku zdiagnozowano ponad 3,7 tys. nowych zachorowań i 1,9 tys. zgonów, zaś w 2012 roku – odpowiednio 2,7 tys. i 1,6 tys. Jednak Polska wciąż jest krajem o średniej liczbie zachorowalności na ten nowotwór i jednym z wyższych wskaźników umieralności w porównaniu z innymi państwami Europy Centralnej. Według najnowszych statystyk WHO, standaryzowany wskaźnik zachorowań na raka szyjki macicy w Polsce wynosi 12,2/100 tysięcy mieszkańców, zaś wskaźnik zgonów z powodu tego nowotworu 5,4/100 tysięcy.

Dla porównania, w Czechach odnotowuje się wyższy wskaźnik zachorowań (14,1/100 tys.), lecz znacznie niższy wskaźnik zgonów (3,2/100 tys.).

Powodem wciąż dość wysokiego wskaźnika zgonów w Polsce jest późna zgłaszalność chorych na leczenie. Być może jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, iż rak szyjki macicy na wczesnym etapie nie daje żadnych objawów, ani nie wywołuje bólu. Kobiety nie widzą więc potrzeby zgłoszenia się do lekarza. Dzięki badaniom profilaktycznym możliwe jest wychwycenie zmian we wczesnym stadium ich rozwoju.

Komunikaty kierowane do kobiet podkreślają alarmujące dane statystyczne o liczbie zachorowań i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy, co może wywoływać lęk i niechęć do regularnej profilaktyki. Podczas trwającego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy organizatorzy i eksperci kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” zwracają uwagę na konieczność zmiany złowieszczego tonu komunikatów skierowanych do kobiet znajdujących się w grupie największego ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.

"W naszych działaniach zachęcamy, by dbać o zdrowie szyjki macicy, ale nie zapominamy też o kobietach już zdiagnozowanych. Leczenie raka szyjki macicy, podobnie jak w przypadku innych nowotworów ginekologicznych, często wiąże się z usunięciem narządów rodnych. Ingerencja chirurgiczna w strefie intymnej kobiety ma ogromny wpływ na postrzeganie samej siebie, bywa powodem wycofania się z życia społecznego, jak również seksualnego. Zarówno chorym jak i ich partnerom trudno jest mówić o zmianach, jakie zaszły we wspólnym życiu. Dlatego zachęcamy, by rozmawiać o wspólnych problemach i powoli razem oswajać się z sytuacją. Więcej wskazówek dla chorych, ich partnerów i rodzin można znaleźć w poradnikach dostępnych na stronie kampanii „Dla niej. Możemy więcej” – podkreśla Alina Pulcer, Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Ginekologiczno – Onkologicznymi Magnolia.

Kampania społeczna "Dla niej. Możemy więcej"

W ramach kampanii „Dla niej. Możemy więcej” przygotowano poradniki dla kobiet zmagających się z nowotworem ginekologicznym, ich partnerów i bliskich. Można bezpłatnie pobrać je w wersji elektronicznej ze strony www.dlaniejmozemywiecej.pl. Partnerami kampanii „Dla niej. Możemy więcej” są: Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Ginekologiczno-Onkologicznymi „Magnolia”, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „Sanitas” oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

