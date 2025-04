„Trzy dni dla zdrowia” rozpoczyna cykl wydarzeń, edukujących w zakresie zdrowego stylu życia. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2014, na terenie placu Niepodległości, w samym centrum Zakopanego, pod patronatem Urzędu Miasta, mediów i organizacji pożytku publicznego.

Reklama

"Trzy dni dla zdrowia" - program 1. edycji

Pierwszy dzień organizatorzy dedykują popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie przewidziane są porady dietetyków, pomiary tkanki tłuszczowej oraz zajęcia fitness, jogi i karate.

Kolejnego dnia odbędą się pokazy ratownictwa medycznego oraz bezpłatne badania wzroku, słuchu, ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru. Na miejsce przyjedzie mammobus, w którym przeszkolone pielęgniarki oraz lekarze będą przeprowadzać badania mamograficzne i badania tarczycy.

Będzie można także oddać krew – w specjalnym autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wszyscy chętni będą mogli bezpłatnie poddać się zabiegowi.

Ostatniego dnia odbędzie się EKO-Bazar, podczas którego propagowane będzie zdrowe odżywianie oraz lokalne produkty, pochodzące z różnych rejonów Polski. Odwiedzający stoiska będą mogli zaopatrzyć się w miody, ekologicznie uprawiane warzywa i owoce, a także poznać smak naturalnie wypiekanego pieczywa.

Zobacz także: Dlaczego warto zachęcać dziecko do aktywności fizycznej?

Organizatorzy programu „Trzy dnia dla zdrowia” pragną wykazać, że wystarczą jedynie trzy dni, aby poczuć się lepiej i przekonać do zmiany swoich przyzwyczajeń. „Wprowadzenie modyfikacji w codziennej diecie i korzystanie z różnorodnych form aktywności fizycznej, a także cykliczne badania profilaktyczne, mogą znacząco poprawić jakość życia i uchronić nas przed chorobami cywilizacyjnymi” – komentuje burmistrz Janusz Majcher. Za cel organizatorzy postawili sobie również zaangażowanie w program jak największej liczby organizacji, które mogą wspomóc propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród społeczeństwa.

„Trzy dni dla zdrowia” to program mający na celu popularyzację zachowań prozdrowotnych wśród Polaków. Partnerem programu jest Urząd Miasta Zakopane, jak również przedstawiciele organizacji zaangażowanych w promowanie aktywności fizycznej, badań profilaktycznych, a także zdrowej żywności. Wydarzenie ma na celu promowanie zachowań prozdrowotnych. Więcej informacji na stronie: www.3dnidlazdrowia.pl

Źródło: Materiały prasowe Kampanii/ bj

Zobacz także: Zacznij ćwiczyć, zanim odczujesz problemy ze zdrowiem!