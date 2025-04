Trzy mity na temat raka płuc

Rak płuc to jeden z częściej występujących nowotworów wśród ludzi, który zbiera coraz większe żniwo. Budzi strach, a na jego temat powstało wiele błędnych opinii. Warto zatem poznać kilka podstawowych mitów o raku płuc, byśmy mogli skutecznie mu zapobiegać, szybko go wykryć, a tym samym skutecznie leczyć.



Rak płuc dotyczy wyłącznie palaczy

To mit i główna przyczyna szufladkowania ludzi z rakiem płuc. Nie każdy człowiek, który ma taką diagnozę jest palaczem. Bowiem nawet osoby niepalące mogą być narażone na działanie kancerogenów, które zainicjują proces nowotworzenia. Nierzadko ofiarą raka płuc padają bierni palacze, pracownicy zakładów chemicznych, osoby sprzątające, pracujące w dużym zapyleniu, mające kontakt z azbestem i metalami ciężkimi (drogowcy). Nie zapominajmy także, że zanieczyszczenie środowiska (wdychanie dymów fabrycznych, spalin samochodowych) też bywa

przyczyną nowotworów płuc.

Jedyny objaw raka płuca to duszność



Nic bardziej mylnego. Rak płuc ma wiele innych objawów, które pojawiają się najczęściej. Zaliczamy do nich uporczywy kaszel lub zmiana kaszlu, krwioplucie, częste zapadanie na infekcje dolnych dróg oddechowych (zapalenia oskrzeli, płuc; płatowe zapalenia płuc), podwyższenie temperatury ciała. Krwioplucie może być masywne lub niedostrzegalne, np. w postaci pojedynczych krwistych „nitek” w odpluwanej wydzielinie. Jednak najczęściej wczesne objawy raka są słabo wyrażone lub wcale nie ma objawów. Nowotwór jest diagnozowany dopiero w bardziej zaawansowanym stadium.

Rak płuca to tylko problem mężczyzn



To chyba najpowszechniejszy mit. Owszem, rak płuca częściej dotyka mężczyzn, ponieważ oni częściej niż kobiety sięgają po tytoń. Ponadto łączą palenie papierosów z napojami alkoholowymi, co jest prawdziwą „rakową bombą”, ponieważ alkohol jest również silnym czynnikiem rakotwórczym. Zatrważające są jednak ostatnie analizy i wyniki badań. Obserwuje się bowiem znaczny wzrost liczby kobiet palących tytoń – są to zwykle kobiety młode, w wieku nastoletnim. Kobiety zrównują się w tym aspekcie z mężczyznami. Zły nawyk z młodości, skutkuje w pszyszłości tragiczną diagnozą. Już niebawem rak płuca będzie stwierdzany z podobną częstotliwością co rak piersi – przy którym już na szczęście notuje się spadek umieralności.

Każda choroba nowotworowa jest groźna dla człowieka, a terapia nierzadko bardzo agresywna. Nadal wiele z nowotworów jest diagnozowane o wiele za późno, co skutkuje trudnościami w leczeniu i stosowaniem radykalnych metod. Zadbajmy więc o profilaktykę, by móc wykrywać raki we wczesnych stadiach zaawansowania i leczyć je mniej inwazyjnie.

Jeśli chodzi o prewencję raka płuc, starajmy się ograniczać do minimum ekspozycję na kancerogeny. Jeśli nadal palimy – poddajmy się terapii antynikotynowej; ograniczmy spożywanie alkoholu; na miejsce zamieszkania starajmy się wybierać tereny najmniej skażone; a jeśli chodzi o miejsce pracy – stosujmy wszelkie możliwe środki ochrony osobistej, by zminimalizować kontakt ze szkodliwymi czynnikami, jak opary rozpuszczalników, farb, klejów, dymy, spaliny i inne chemikalia.