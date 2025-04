Za trzydniówkę odpowiedzialny jest wirus HHV6. Zarażają się nim dzieci w wieku od sześciu miesięcy do trzech lat. Dla dorosłych jest zupełnie niegroźny, choć kontaktu z chorymi maluchami na wszelki wypadek powinny unikać kobiety w ciąży. Przed trzydniówką nie można się zabezpieczyć. Na szczęście w większości przypadków ma ona łagodny przebieg, a zachorowanie uodparnia na całe życie.

Trzydniówka - jakie ma objawy?

Zaczyna się od gorączki – nawet do 40 st. C. Obniżenie jej przynosi maluchowi ogromną ulgę. Dziecko od razu odżywa, bo prócz wysokiej temperatury nic mu nie dolega. Nie cierpi z powodu bólu gardła, ucha czy kaszlu... Dopiero po 3–5 dniach, gdy gorączka opada na dobre, pojawia się to, co przesądza o diagnozie: wysypka (bladoróżowe plamki na klatce piersiowej, brzuszku, rączkach i nóżkach).

Trzydniówka - czy zgłaszać się do lekarza?

Gdy gorączkuje niemowlak, lepiej wybrać się z nim do przychodni. Przyczyn gorączki może być przecież wiele, lepiej więc niech lekarz ustali, czy dziecko nie ma zaczerwienionego ucha albo zapalenia układu moczowego (potrzebne badanie moczu). Jeśli pediatra nie zauważy żadnych podejrzanych objawów, odeśle was do domu i każe czekać kolejną dobę. W przypadku starszego dziecka, jeśli sama nie zauważysz innych objawów możesz z wizytą u pediatry zaczekać 3 doby.

Trzydniówka - jak zwalczyć gorączkę?

Zacznij ją zbijać, gdy przekroczy 38 st. C. Podawaj maluchowi syropy lub czopki zawierające paracetamol lub ibuprofen. Najlepiej stosuj je na zmianę (najpierw ibuprofen potem paracetamol). Pamiętaj, że między dawkami ibuprofenu musi minąć 6–8 godzin, a paracetamolu 4–6. Jeśli gorączka jest wysoka, możesz dodatkowo zafundować dziecku kąpiel chłodzącą (temp. wody – ok. 36 st. C).