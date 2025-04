Zbyt wysokie ciśnienie obciąża serce i uszkadza naczynia krwionośne w wielu narządach. Może to doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek lub problemów ze wzrokiem. Dlatego co rok zgłaszaj się do lekarza na kontrolę ciśnienia.

- 120/80 mm Hg

To optymalny wynik. Oczywiście, dopuszczalne są pewne odstępstwa. Dopóki górna wartość ciśnienia nie przekracza 139, a dolna 89 mm Hg, nie ma powodu do niepokoju. By jak najdłużej utrzymać ciśnienie na dobrym poziomie, ćwicz 3 razy w tygodniu po pół godziny i uważaj, by nie przytyć.

- Powyżej 140/90 mm Hg

Masz nadciśnienie. Na szczęście na tym etapie udaje się dość łatwo obniżyć ciśnienie naturalnymi sposobami.

1. Zrzuć zbędne kilogramy – zredukowanie wagi ciała o 10 kilogramów poprawi twoje wyniki

o 5–20 mm Hg.

2. Odstaw sól – dzięki temu wartość ciśnienia może spaść o 2–8 mm Hg. Najlepiej w ogóle nie dosalaj potraw. Ogranicz też słone produkty, np.: wędliny, konserwy, potrawy w proszku.

3. Ruszaj się – umiarkowane ćwiczenia, np. energiczny spacer, jazda na rowerze, mogą zredukować ciśnienie o 4–9 mm Hg. Najlepiej ćwicz 3 razy w tygodniu po pół godziny.

- Powyżej 180/110 mm Hg

W tym wypadku nie obejdzie się bez leków. Przyjmuj je ściśle z zaleceniami lekarza. Oprócz tego stosuj metody naturalne podane w poprzednim punkcie.

Co to jest ciśnienie krwi?

Nazwą tą określa się siłę, z jaką przepływająca krew działa na ścianki naczyń krwionośnych. Gdy podczas skurczu serce wtłacza krew do tętnic, ciśnienie jest wyższe – to tzw. ciśnienie skurczowe. Natomiast podczas rozkurczu serca ciśnienie ma najniższą wartość – to tzw. ciśnienie rozkurczowe.

Domowe recepty:

Napar z głogu na obniżenie ciśnienia: zalej szklanką wody łyżkę rozgniecionych owoców i gotuj pod przykryciem przez 20 minut, nie dopuszczając do wrzenia. Pij 2 razy dziennie po pół szklanki.