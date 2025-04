Trzymaj ciśnienie pod kontrolą!

Każde uderzenie serca pompuje krew, która dostarcza komórkom niezbędnych do życia substancji odżywczych. Siła, z jaką krew napiera na ściany naczyń krwionośnych nazywana jest ciśnieniem tętniczym. Utrzymywanie go na odpowiednim poziomie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.

Jak mierzy się wartość ciśnienia krwi?

Pierwsza, wyższa oznacza ciśnienie skurczowe, druga liczba oznacza ciśnienie rozkurczowe – tłumaczy lekarz medycyny Arkadiusz Zieliński.

Wartość ciśnienia tętniczego mierzy się milimetrami słupa rtęci (mm Hg). Jego wysokość podawana jest za pomocą dwóch wartości liczbowych. U dorosłego człowieka, za wzorcowe przyjmuje się ciśnienie 120/80 mm Hg. Im wyższe, tym większą pracę musi każdego dnia wykonywać nasze serce.

Co za dużo, to niezdrowo

O hipertensji, powszechnie zwanej nadciśnieniem, mówi się, gdy ciśnienie skurczowe utrzymuje się na poziomie 140 mm Hg lub wyższym. Lekarze nazywają nadciśnienie „cichym zabójcą”, ponieważ osoby cierpiące na tę chorobę mogą nie odczuwać objawów przez wiele lat, aż do wystąpienia powikłań. W przypadku komplikacji na leczenie często bywa za późno.

Jak rozpoznać nadciśnienie?

Do najbardziej charakterystycznych objawów nadciśnienia zalicza się: uczucie kołatania serca, bóle głowy lub klatki piersiowej, nadmierną pobudliwość, łatwe męczenie się oraz bezsenność. Podobnie jak w przypadku wielu innych chorób, odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie nadciśnienia pozwala zminimalizować ryzyko powikłań, takich jak zawał serca, wylew krwi do mózgu czy uszkodzenie nerek.

Najważniejsza jest zmiana stylu życia

Walka z cichym zabójcą wymaga od pacjenta dużej wytrwałości i zaangażowania – wiąże się nie tylko z przyjmowaniem specyficznych leków, ale także całkowitą i stałą zmianą trybu życia. Aby przywrócić normalne ciśnienie, pacjenci muszą m. in. zrezygnować z tytoniu oraz alkoholu. Niezwykle ważne jest również regularnie uprawianie sportu oraz zastosowanie specjalnej diety.

Potas - największy sprzymierzeniec walki z nadciśnieniem!

Jedną z najważniejszych zmian w nawykach żywieniowych, jakie powinny podjąć osoby cierpiące na hipertensję, jest codzienne przyjmowanie odpowiedniej dawki potasu. Niezależne badania wykazały, że dieta bogata w ten makroelement wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego. Potasu powinniśmy szukać przede wszystkim w warzywach i owocach. Jego cennym źródłem są m.in. suszone banany, mleko w proszku, fasola oraz otręby pszenne.

Osoby borykające się z podwyższonym ciśnieniem, którym brakuje potasu i nie udaje im się uzupełnić go wraz z pożywieniem, powinny rozważyć włączenie do swojej diety suplementu, który zapewni im odpowiednią podaż tego makroelementu.

Przez całe nasze życie serce wykonuje niezwykłą pracę. Pierwsze jego uderzenia rozbrzmiewają jeszcze przed naszymi narodzinami. Nie zna ono przerw czy wytchnienia, dlatego powinniśmy szczególnie o nie zadbać. Podarujmy sercu zdrowie!