Tuńczyk dla dzieci tylko raz w miesiącu

Raport przedstawiony przez ekspertów z Mercury Policy Project wyraźnie wskazuje, że dzieci powinny jeść tuńczyka tylko raz w miesiącu. Wszystko po to, aby utrzymać ich poziom rtęci w organizmie na stałym poziomie. O tym, co dokładnie wykazały przeprowadzone testy, czytamy w serwisie cnn.com w artykule „Report: Kids should only eat tuna once a month”.