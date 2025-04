W marcu po raz pierwszy w Polsce obchodzony będzie Miesiąc Świadomości Raka Jajnika. Symbolem nowotworu jajnika jest turkusowa wstążeczka, dlatego właśnie tym kolorem rozbłysną miasta w całym kraju. Akcja realizowana jest w ramach kampanii edukacyjnej „Dla niej. Możemy więcej” (www.dlaniejmozemywiecej.pl) Wszystko po to, by zwrócić uwagę Polek na objawy, metody diagnostyki i leczenia jednego z najczęstszych nowotworów kobiecych.

– Sama chorowałam na raka jajnika i na własnej skórze przekonałam się, że objawów można zupełnie nie zauważyć. „Uratowało” mnie ginekologiczne badanie USG, podczas którego lekarz zwrócił uwagę na zmiany w jajniku. Wcześniej wiedziałam wprawdzie, że taka choroba istnieje, ale nie spodziewałam się, że dotknie również mnie. Dlatego dziś tym bardziej zależy mi, by kolor turkusowy zwracał uwagę kobiet na nowotwór jajnika i przypominał o konieczności wykonywania regularnych badań ginekologicznych – mówi Anna Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas, współorganizatorka kampanii „Dla niej. Możemy więcej”.

Choć w 2012 r. rak jajnika był piątym najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet w naszym kraju, Polki nie są świadome zagrożenia. Rak jajnika nie boli, daje jedynie niespecyficzne objawy, które kojarzone są raczej z układem trawiennym niż rozrodczym. Dlatego aż u 80% chorych raka jajnika wykrywa się w stadium zaawanasowanym. Najbardziej narażone na zachorowanie są kobiety po 50. roku życia, choć choroba dotyka również osoby młodsze.

– Rak jajnika ze względu na swoją specyfikę diagnozowany jest najczęściej w stadium znacznego zaawansowania. Nadzieją napawa to, iż po wielu latach oczekiwania mamy dziś coraz więcej narzędzi, by leczyć kobiety chore nawet na zaawansowaną postać tego nowotworu. Tym niemniej zachęcam osoby, w których rodzinie występował rak jajnika lub rak piersi, a także kobiety w piątej i szóstej dekadzie życia, by zachowały czujność i przynajmniej raz w roku badały się u ginekologa – przypomina dr Lubomir Bodnar z Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego.

W ramach obchodów Miesiąca Świadomości Raka Jajnika turkusowy kolor rozświetli marcowe noce w kilku największych miastach Polski. Dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach 3 marca zostanie podświetlony katowicki Spodek. Już kolejnego wieczoru, 4 marca na kolor turkusowy podświetli się Galeria Echo w Kielcach, zaś tutejszy Świętokrzyski Urząd Wojewódzki dołączy do akcji w dniach 11-13 marca. W Poznaniu 10 marca na turkusowo zaświeci iglica Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz kopuła INEA Stadionu w Poznaniu. Honorowy Patronat nad marcowymi obchodami Miesiąca Świadomości Raka Jajnika objął Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak. W Gliwicach wieczorem 12 marca na turkusowo zostanie podświetlona wieża radiostacji. Do akcji przyłączył się również Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, który 17 marca podświetli tamtejszy Most Zamkowy. W tym samym dniu w Sanoku na turkusowo zostanie podświetlony plac św. Michała, 19 marca – budynki Urzędu Miasta Ełku, 20 marca – Dom Kultury w Koninie. Zaś w weekend 21-22 marca podświetlony na turkusowo Stadion Miejski będą mogli podziwiać mieszkańcy Wrocławia. Dzięki uprzejmości Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w trzecim tygodniu marca podświetlona będzie Kładka Ojca Bernatka. Natomiast Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na dedykowanie podświetlenia Mostu Piastowskiego na kolor turkusowy przez cały marzec właśnie obchodom Miesiąca Świadomości Raka Jajnika.

– Ogromnie cieszy mnie wsparcie tak wielu instytucji i organizacji w całej Polsce. W imieniu organizatorów kampanii „Dla niej. Możemy więcej” serdecznie dziękuję wszystkim miastom, które wsparły naszą akcję, podświetlając na turkusowo lub niebiesko swoje obiekty. Mam nadzieję, że turkus, podobnie jak róż symbolizujący raka piersi, na stałe zagości w świadomości Polaków – mówi Elżbieta Kozik, Prezes, Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

– Przyłączenie się do akcji tak wielu miast z całej Polski pokazuje, że rak jajnika nie musi być jak dotąd tematem tabu. Nasze wspólne działania pomagają także uświadomić Polakom, jak ważne jest otoczenie troską osób zmagających się z rakiem jajnika – podkreśla Alina Pulcer, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia. – Podobnie jak inne nowotwory ginekologiczne choroba ta dotyka bardzo intymnych sfer życia kobiety, do tego naraża chorą na stygmatyzację. A przecież w zmaganiach z rakiem tak bardzo ważna jest nadzieja i siła psychiczna. Wspierając chorą, możemy jej realnie pomóc.

Dzięki wsparciu chorej, zmniejszyć może się odczuwany przez nią poziom stresu, co może pozytywnie przełożyć się na rokowania. Warto także szukać informacji o tym, jak radzić sobie z własnymi emocjami, a będąc osobą bliską chorej kobiety – poszukiwać sposobów mądrego współtowarzyszenia i przede wszystkim nauczyć się otwarcie rozmawiać o chorobie nowotworowej i jej konsekwencjach. Przydatne wskazówki dla chorych kobiet, ich partnerów i przyjaciół można znaleźć na stronie kampanii (www.dlaniejmozemywiecej.pl). Można z niej również bezpłatnie pobrać specjalnie przygotowane poradniki w formacie PDF.

Organizatorami kampanii „Dla niej. Możemy więcej” są: Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi Magnolia oraz Polskie Amazonki Ruch Społeczny. Realizację kampanii wspiera firma Roche Polska.

Źródło: materiały prasowe Brandlab/mn

