Zespół badaczy kierowany przez prof. Manfreda Kaysera z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma w Roterdamie (Holandia) zidentyfikował pięć genów, które mogą odgrywać kluczową rolę w kształcie twarzy. Te geny to: PRDM16, PAX3, TP63, C5orf50 oraz COL17A1.

Według profesora Manfreda Kaysera odkrycie to może mieć duże znaczenie w kryminalistyce – w przyszłości zwiększy możliwości rekonstrukcji wyglądu twarzy na podstawie materiału genetycznego pobranego z miejsca zbrodni. – Nawet jeżeli dzięki śladom DNA będzie można na razie powiedzieć tylko coś o kształcie nosa, oczu i ust, to i tak – z punktu widzenia śledczych – będzie to bardzo dużo – uważa genetyk prof. Bruce Budowle.

Naukowcy szacują, że odtworzenie przybliżonych rysów twarzy będzie możliwe za około pięć lat.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 17.09.2012 r./ jp

