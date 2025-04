TWÓJ GŁOS TO TY, CZYLI KTO?

Jak mówić pełnym głosem i być chętnie słuchanym?

Data: 21-22 kwietnia 2012 (sobota-niedziela)

Godz.: sobota 9.00-18.00, niedziela 9.00-15.00

Miejsce: Warszawa, ul. Bartosika 5

Głosem wyrażamy ok. 30 procent komunikatu! Głos, sposób mówienia to nasza wizytówka. Zdrowy, przyjemny, pełen blasku głos to skarb. Czy wiesz, że głos wpływa na naszą wiarygodność? W porozumiewaniu się z innymi ogromną rolę odgrywa nie to, co mówimy (treść słowna), ale jak mówimy (sposób mówienia).

To propozycja dla osób, które używają głosu jako narzędzia pracy: nauczyciele, lekarze, psycholodzy i terapeuci, wykładowcy, dziennikarze, handlowcy, biznesmeni, kadra zarządzająca, trenerzy, studenci.

Warsztaty skierowane są też do osób nieśmiałych, pełnych obaw, dla których publiczne mówienie jest trudne i dziś – nie do osiągnięcia. Tak być nie musi. Zapraszamy także osoby myślące o zmianie stanowiska lub pracy oraz tych, którzy chcą rozpocząć proces zmian w sobie.

Prowadząca :

Urszula Folczak, dyplomowany logopeda, ukończyła pedagogikę i logopedię na UW oraz studia techniki mowy w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ekspert MAM

Ilość osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy: Urszula Folczak, e-mail: uf44@wp.pl, tel. 608 607 951.

Szczegóły na www.StudioPromocji.com

NOWOŚĆ: JAK TU ŻYĆ? Rozmowa egzystencjalna na Twój temat

Jeśli potrzebujesz spojrzeć na własne życie z boku, porozmawiać na temat dla Ciebie ważny z kimś, komu ufasz, zweryfikować sposób myślenia, dostrzec plusy i minusy sytuacji, możesz umówić się na rozmowę: „Twój temat”. Jest w życiu wiele rozwiązań - znajdź właściwe. Każdy moment jest dobry na przemyślenia.



MIRA JANKOWSKA zaprasza na rozmowy o życiu, własnych wyborach, szukaniu siebie samego, odzyskiwaniu wiary we własne siły i znajdowaniu motywacji do mierzenia się z życiem. Napisz i umów się: e-mail: isp@op.pl Spotkanie jest możliwe także via Skype.

Szczegóły na www.StudioPromocji.com