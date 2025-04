Jeszcze 20 lat temu niewiele mówiło się na temat endometriozy. Ból brzucha podczas okresu traktowałyśmy jako coś normalnego. Dziś na ten temat wiemy o wiele więcej, a postępy w medycynie dają szansę na złagodzenie objawów.

Endometrioza – czym jest i jak ją rozpoznać?

To choroba przewlekła, która wiąże się ze zbyt dużym stężeniem estrogenów, co prowadzi do stanów zapalnych w organizmie. Jama macicy wyściełana jest przez błonę śluzową, zwaną endometrium. W momencie stanu zapalnego, komórki endometrium zaczynają przemieszczać się poza strefę macicy, wędrując do innych narządów. Zmiany mogą pojawiać się m.in. na jajnikach, jajowodach, a także na jelitach.

Przyczyną endometriozy może być też wsteczna menstruacja (w czasie miesiączki fragmenty tkanki endometrialnej przedostają się do jamy otrzewnej). Badania wskazują też na genetykę – jeśli matka cierpi na endometriozę, istnieje dwukrotnie większe ryzyko, że choroba wystąpi u córki*.

Endometrioza może dawać bardzo różne objawy. W czasie menstruacji kobiety mogą odczuwać ból brzucha, biegunki, wymioty czy omdlenia. Jeśli choroba dotyka jelit, pojawiają się wzdęcia, zaparcia i bóle podczas wypróżnień. Ze względu na to, że objawy nie są jednoznaczne, diagnostyka bywa utrudniona.

Jak rozpoznać endometriozę? Jako narzędzie diagnostyczne zaczęto stosować laparoskopię – w czasie zabiegu lekarz wykonuje nacięcie w jamie brzusznej i wprowadza specjalny laparoskop z kamerą. Dzięki temu można obejrzeć narządy wewnętrzne. Zanim jednak dojdzie do takiego zabiegu, konieczny jest szczegółowy wywiad z pacjentką, zrobienie badania USG lub ewentualne leczenie farmakologiczne. W sytuacji, gdy endometrioza uniemożliwia zajście w ciążę, konieczna może okazać się też wizyta u psychoterapeuty.

Stan zapalny i stres oksydacyjny – co je łączy?

Wiemy już, że zmiany w obrębie endometrium są związane ze stanem zapalnym. Na wzrost nieprawidłowych komórek wpływają estrogeny – hormony kluczowe dla kobiecej płodności. Z kolei stan zapalny napędza produkcję tych hormonów. Inną przyczyną stanu zapalnego może być zjawisko zwane stresem oksydacyjnym. Wolne rodniki mogą wpływać na wzrost torbieli endometrialnych. Jak wyciszyć ogniska zapalne? Z pomocą przychodzą antyoksydanty, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Problemy z jelitami w endometriozie

Problemy jelitowe to jeden z najczęstszych, a jednocześnie najmniej rozpoznanych objawów endometriozy. Wzdęcia, zaparcia, biegunki czy ból brzucha mogą towarzyszyć nie tylko podczas miesiączki, ale również na co dzień – często mylone z zespołem jelita drażliwego. Coraz więcej badań wskazuje, że u osób z endometriozą częściej występuje dysbioza, czyli zaburzenie równowagi mikrobioty jelitowej. To może prowadzić do zwiększonego stanu zapalnego w organizmie i nasilać objawy choroby. Dlatego tak ważne jest holistyczne podejście do leczenia, uwzględniające również wsparcie układu pokarmowego.

Zdrowy styl życia i odpowiednia dieta to ważne elementy wsparcia

Zdrowy styl życia ma ogromne znaczenie dla kobiet, które doświadczają zmian związanych z gospodarką estrogenową. Regularna aktywność fizyczna, zbilansowana dieta wspierająca naturalne mechanizmy przeciwzapalne oraz troska o sen i regenerację mogą korzystnie wpływać na codzienne funkcjonowanie. Coraz częściej podkreśla się, że tzw. dieta przeciwzapalna, bogata w antyoksydanty to nie tylko tło dla innych działań, ale ważny element wspierający komfort i równowagę organizmu.

Gdzie ich szukać? Do najważniejszych zaliczają się witaminy A, C i E, a także składniki mineralne, takie jak selen i cynk. Cennym źródłem antyoksydantów są oczywiście warzywa i owoce. W diecie powinny znaleźć się kwasy tłuszczowe, szczególnie omega-3 i też omega-6 – szukajmy ich w takich produktach jak tłuste ryby, orzechy, awokado, algi czy siemię lniane. Jeśli chodzi o nabiał, lepiej wybierać ten niskotłuszczowy z mniejszą ilością laktozy (jogurty, mozzarella, feta). Bazujmy też na produktach pełnoziarnistych i polifenolach (cennych związkach zawartych w roślinach, np. zielonej herbacie, kakao, jagodach i strączkach).

Wsparcie działania jelit również może zapewnić dieta bogata we wspomniane wcześniej antyoksydanty, a także probiotyki, czyli tzw. dobre bakterie, które wspierają mikrobiom jelit (znajdziemy je m.in. w jogurtach, kefirach i kiszonkach). Każdy z tych związków jest ważny dla organizmu. Pamiętajmy jednak, że działanie takiej diety to proces. W przypadku niskiej podaży pewnych składników, możemy wspomóc się odpowiednią suplementacją.

Wybór suplementu diety dla kobiet, które doświadczają zmian związanych z gospodarką estrogenową nie może być przypadkowy. Jednym z kluczowych związków jest NAC, czyli pochodna aminokwasu cysteiny, która wspiera regulację produkcji czynników zapalnych i stresu oksydacyjnego, a do tego pomaga w utrzymaniu równowagi funkcjonowania komórek endometrialnych w macicy. Innym ważnym składnikiem jest witamina B6, która wspiera m.in. równowagę estrogenów. O prawidłowy wzrost i przekształcanie komórek endometrialnych dbają też EGCG i resweratrol (związki organiczne z grupy polifenoli) – przynoszą ulgę podczas miesiączki i wspierają prawidłowy cykl, w tym trwanie i obfitość krwawienia.

Gdzie szukać tych składników? Ich unikalne połączenie znajdziemy w suplemencie diety EndoMesin przeznaczonym dla kobiet. Ten preparat został dodatkowo wzbogacony o ekstrakt z zielonej herbaty, który może wesprzeć ograniczenie procesu rozwoju tkanki endometrialnej, a także witaminę D (normalizuje przebieg reakcji zapalnej) oraz kwasy omega-3: DHA i EPA (często niedoborowe w diecie kobiet)*. Działanie składników zostało potwierdzone badaniami. Kobiety stosujące suplement przez 3 miesiące przyznały, że dolegliwości bólowe i uczucie dyskomfortu zmniejszyły się***.

Jak widać, zarówno dieta, jak i odpowiednia suplementacja mogą przynieść ulgę i wspierać organizm w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z gospodarką estrogenową. Nowością w linii jest też EndoMesin Estrobiom, który zawiera połączenie wyjątkowych składników: sulforafan (bierze udział w przemianie estrogenów), witaminę B5 (wpływa na metabolizm hormonów steroidowych, w tym estrogenów), D-glukaran wapnia (pomaga w wydalaniu estrogenów), a także 6 szczepów bakterii Lactobacillus, które wspierają mikrobiotę jelit.

Stosowanie suplementu diety EndoMesin lub EndoMesin Estrobiom można rozpocząć w dowolnym momencie cyklu. Pamiętajmy jednak, że tego rodzaju preparaty mają na celu wsparcie równowagi hormonalnej i funkcjonowania endometrium. Nie zastąpią wizyty u lekarza.

