Celem Tygodnia dla Serca jest zapobieganie chorobom serca, rozpowszechnianie wiedzy o chorobach serca i ich profilaktyce oraz poznanie czynników ryzyka tych chorób.

Łatwo doprowadzić do chorób serca i wpaść w błędne koło chorób sercowo-naczyniowych. Brak wysiłku fizycznego i niewłaściwa dieta prowadzą do zaburzeń lipidowych, a te następnie do nadciśnienia tętniczego i miażdżycy. Nadciśnienie tętnicze nasila z kolei miażdżycę i uszkadza naczynia tętnicze, w szczególności wieńcowe. Miażdżyca tętnic wieńcowych prowadzi do zawału serca, a nadciśnienie tętnicze do udarów mózgu. Serce po zawale jest słabe i bez dalszej interwencji powoli staje się niewydolne.

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, na które nie mamy wpływu:

płeć męska,

zaawansowany wiek,

obciążenie rodzinne chorobami serca.

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które możemy zwalczać:

otyłość, szczególnie brzuszna (typ „jabłko”),

nadciśnienie tętnicze,

wysoki poziom cholesterolu i inne zaburzenia lipidowe,

cukrzyca typu 2,

palenie tytoniu,

brak regularnego wysiłku fizycznego,

nadużywanie alkoholu.

Już dzisiaj powinniśmy rozpocząć prewencję chorób sercowo-naczyniowych. Jest wiele rzeczy, które możemy zmienić i na które mamy wpływ. Razem z wiosną rozpocznijmy zmiany diety i wprowadźmy więcej aktywności fizycznej.

