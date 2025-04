Według obliczeń amerykańskich naukowców w latach 1977-1978 przeciętny Kowalski zjadał w ciągu dnia 1803 kcal. W przeciągu ostatnich 30 lat liczba ta wzrosła do 2,374 kcal. Jednak nie tylko liczba spożywanych dziennie kalorii uległa zmianie. Zgodnie z ustaleniami naukowców w latach 70 spożywano średnio 3,8 posiłków, w XXI wieku liczba ta wynosi już 4,8 , a 10% osób uczestniczących w badaniu jadło nawet 7 razy dziennie.

Większość poradników dietetycznych zaleca przecież jedzenie częściej, mniejszych posiłków, jednak według naukowców równie ważne jest także to, co wtedy jemy. Jedzenie mniejszych posiłków przyspiesza metabolizm, jednak jeśli wybieramy potrawy o dużej zawartości kalorii i soli, dobroczynny efekt takiego postępowania zostaje zniweczony.

Dodatkowo za wzrost ilości spożywanych kalorii odpowiadają również, według naukowców, słodzone napoje coraz częściej pojawiające się na naszych stołach i spożywane w coraz większych ilościach.

Badania te są bardzo ważne biorąc pod uwagę rosnącą liczbę osób z problemem nadwagi i otyłości. By móc walczyć z nadprogramowymi kilogramami należy, zgodnie z ustaleniami badaczy, zmienić przyzwyczajenia odnośnie wielkości posiłków oraz ilości przekąsek spożywanych w ciągu dnia.

Źródło: MedicalXpress/ kp

