Z opublikowanego wczoraj raportu firmy Siemens „Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych?” wynika, że aż 14,1% kobiet nigdy w życiu nie robiło cytologii, a 27,2 zrobiło cytologię, ale nie dba o to, by regularnie powtarzać badanie. Jedynie 58,7% kobiet bada się regularnie. Wypadamy w tych danych bardzo blado w porównaniu do innych krajów: w USA regularnie wykonuje cytologię aż90% kobiet, a w Wielkiej Brytanii – 80%.

W Polsce najrzadziej badają się panie po 50. roku życia. Najczęściej – kobiety z wyższym wykształceniem i z dużych miast.

Dlaczego kobiety nie wykonują cytologii? Wśród najczęstszych powodów najpopularniejsze to m.in.:

Reklama

brak rozmów z bliskimi osobami na temat badania (59,4%);

niedopuszczanie myśli o ewentualnej chorobie (59,2%);

nie lubię chodzić do ginekologa (50,4%);

inne rzeczy są ważniejsze (42,9);

trzeba czekać w kolejkach (42,4).

Reklama

Dzięki Narodowemu Programowi Zwalczania Chorób Nowotworowych dostęp do cytologii jest bardzo duży. Kobieta musi się tylko zgłosić z dowodem ubezpieczenia i będzie mogła bezpłatnie wykonać test. Zgłaszalność na cytologię w ramach bezpłatnych zaproszeń wysyłanych przez NFZ to 25-30%.

W Polsce na raka szyjki macicy umiera rocznie 1700 kobiet. Cytologia robiona regularnie to prosty sposób na zdiagnozowanie tej choroby.

Zobacz też: Co to jest cytologia?

Źródło: „Rzeczpospolita” 11.05.2011/mn