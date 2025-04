Mózg człowieka z wiekiem robi się lżejszy. Po 80. roku życia traci ok. 15% swojej dawnej objętości! Co najbardziej zaskakujące, dzieje się tak jedynie u człowieka.

Wyniki badań, w których porównano mózgi ludzi i szympansów wykazały, że tylko mózg człowieka kurczy się z wiekiem i jest narażony na choroby takie jak demencja starcza.

Ma to związek z długością ludzkiego życia. Życie człowieka na przestrzeni historii gatunku staje się coraz dłuższe. Naukowcy upatrują przyczyny takiego stanu rzeczy w ewolucyjnej próbie przystosowania się gatunku do faktu posiadania większych mózgów. Ewolucja wydłuża życie ludzi z dużymi mózgami, by mieli szansę wychować równie inteligentne potomstwo.

Ludzie żyją stosunkowo dłużej niż szympansy, a kolejną z różnic jest też fakt, że małpy zachowują zdolność rozrodu przez całe życie, natomiast czas życia kobiety przypada w dużej mierze na okres pomenopauzalny.

Ludzki mózg jest 3 razy większy niż mózg szympansa.

Osoby chorujące na chorobą Alzheimera są narażone na kurczenie się mózgu jeszcze bardziej. Naukowcy odkryli, że powolnemu zanikowi ulegają połączenia między neuronami, odpowiedzialne za myśli, wspomnienia i przesyłanie z mózgu sygnałów do reszty ciała.

Naukowcy nie rozumieją jeszcze do końca, dlaczego starzenie się ludzi ma negatywny wpływ na mózg.

