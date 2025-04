Uznaje się, że istnieje obecnie około 100 różnych typów wirusa HPV odpowiedzialnych za dane schorzenia. Część z nich to tak zwane relatywnie nieszkodliwe – nie powodują groźnych dla organizmu zmian, część natomiast odpowiedzialna jest za rozwój groźnych infekcji, które nie tylko stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia zakażonej osoby, ale wręcz jej życia!

Typy wirusa HPV

• Wirusy niskoonkogenne - niewielkiego ryzyka (HPV 6, 11, 42, 43, 44).

Odpowiedzialne są głównie za niegroźne zmiany skórne, tj. kłykciny kończyste, brodawki, kurzajki oraz inne. Przenoszone mogą być zarówno na drodze kontaktów seksualnych (wówczas zmiany pojawiają się w obrębie narządów płciowych), jak również poprzez kontakt z zainfekowanym naskórkiem.

• Wirusy wysokoonkogenne – wysokiego ryzyka (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 67).

Te typy wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) znajdowane są głównie w komórkach raka szyjki macicy. Przenoszone są one na drodze kontaktów seksualnych. Powodują groźne zmiany nowotworowe nie tylko u kobiet, ale także i u mężczyzn (np. rak prącia). Ryzyko zakażenia wysokoonkogennym typem wirusa HPV towarzyszy kobiecie i mężczyźnie przez cały czas, gdy jest aktywny seksualnie!

Bezobjawowo

Zakażenie wirusem HPV często przebiega całkowicie bezobjawowo. Typy wirusa „niewielkiego ryzyka” często samoistnie ustępują, stąd też zakażona osoba nie ma świadomości, że była nim zarażona.

Według danych statystycznych aż około 75% aktywnych seksualnie kobiet na pewnym etapie swojego życia ma bezpośrednio do czynienia z zakażeniem wirusem HPV! U 80% wirus ten przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Nie mniej jednak ważne jest to, iż u 20% występuje przewlekła forma zakażenia wirusem HPV.

Wirus HPV najczęściej wykrywany jest u kobiet w przedziale wiekowym 15-25 lat. Wraz z wiekiem dostrzegalny jest spadek częstości występowania infekcji wirusem HPV. Największa wykrywalność raka szyjki macicy odnotowana jest natomiast u kobiet w przedziale wiekowym 40-55 lat.

