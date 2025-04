fot. Fotolia

Choroba jąder może być przyczyną niepłodności

Samokontrola, czyli profilaktyczne badanie jąder pomaga wcześnie wykryć i leczyć choroby jąder, które mogą prowadzić do zaburzeń jakości nasienia, a nawet niepłodności.

Żylaki powrózka nasiennego, zapalenie jąder, najądrzy, skręt jądra czy nowotwory to jedne z najczęstszych chorób jąder, które mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych i niepłodności. Obecnie dotyka ona już co piątą parę w wieku rozrodczym.

W 40% przypadków problem dotyczy mężczyzn i wiąże się z obniżeniem jakości nasienia, które jest następstwem przebytych chorób.

U 40% niepłodnych mężczyzn przyczyną niepłodności są żylaki powrózka nasiennego. Powodują zaburzenie odpływu żylnej krwi z jąder, co odbija się niekorzystnie na ilości i jakości produkowanych w jądrach plemników.

Źródło: Materiały prasowe InviMed

