Po raz pierwszy zespół metaboliczny został opisany w 1988 roku przez prof. Geralda Reavena, który dostrzegł wspólne czynniki prowadzące do zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej i nadciśnienia tętniczego powodujących otyłość i insulinooporność (zaburzenie homeostazy glukozy, polegające na zmniejszeniu wrażliwości mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby oraz innych tkanek organizmu na insulinę).

Czym jest zespół metaboliczny?

Na podstawie definicji stworzonej przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (IDF) zespół metaboliczny stwierdza się, jeśli u badanej osoby występuje otyłość centralna, tzw. brzuszna oraz dwa z poniższych schorzeń:

dyslipidemia – zaburzenie metabolizmu tłuszczu w organizmie, prowadzące do zbyt wysokiego stężenia cholesterolu (poziom trójglicerydów we krwi > 150 mg/dl);

cukrzyca typu 2 (poziom glukozy na czczo jest wyższy lub równy 100 mg/dl);

nadciśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze wyższe lub równe 130/85 mm HG);

stężenie dobrego cholesterolu (HDL) we krwi – u kobiet

"Zespół metaboliczny to zbiór czynników znacznie podwyższających ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, w tym aż dwukrotnie zwiększających zagrożenie zawału serca i udaru mózgu oraz przynajmniej pięciokrotnie – zachorowania na cukrzycę typu 2.

Już u ponad 2/3 nastolatków z nadwagą lub otyłością stwierdza się przynajmniej jeden element zespołu metabolicznego, a u prawie 1/3 z nich wszystkie składowe, w tym przede wszystkim nadciśnienie tętnicze czy problemy z tolerancją glukozy" – wyjaśnia Agnieszka Pawłowska-Wypych, biotechnolog, Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju firmy Sequoia, opracowującej formułę suplementów diety i specjalnego przeznaczenia medycznego, dostosowanych do różnych potrzeb i grup konsumentów.

Zespół metaboliczny - u kogo może wystąpić?

Zespół metaboliczny najczęściej występuje w krajach wysoko rozwiniętych. W Japonii, dla przykładu, stwierdza się go u około 11% społeczeństwa, natomiast w Stanach Zjednoczonych, aż u 32% populacji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim nieprzestrzeganie zdrowiej i prawidłowo zbilansowanej diety oraz bardzo niska aktywność fizyczna.

"Musimy pamiętać, że każdy z elementów wchodzących w skład zespołu metabolicznego oddziałuje na siebie. I tak np. otyłość połączona z brakiem aktywności fizycznej może doprowadzić do powstania odporności na insulinę. Insulinooporność z kolei zwiększa stężenie „złego cholesterolu” (LDL) oraz trójglicerydów w surowicy krwi, mogąc w długiej perspektywie przyczynić się do wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, zakrzepów naczyniowych i udaru mózgu.

"Oporność na insulinę powoduje także zwiększenie stężenia insuliny oraz glukozy w surowicy krwi. Przewlekłe podwyższenie stężenia glukozy może natomiast uszkodzić naczynia krwionośne, nerki i prowadzić do powstania cukrzycy – dodaje Agnieszka Pawłowska-Wypych.

Zespół metaboliczny to nie tylko otyłość. To przede wszystkim ogromne problemy zdrowotne, które wyniszczają organizm, prowadząc do coraz poważniejszych konsekwencji m.in. cukrzycy, udaru czy zawału. Dodatkowo nasz styl życia przenosimy na dzieci, kształtując tym samym kolejne, coraz młodsze pokolenie obciążone nadwagą i wszystkimi konsekwencjami związanymi z nią. Z tego względu tak ważna jest profilaktyka oraz edukacja dotycząca prawidłowych zasad żywienia, właściwości poszczególnych składników odżywczych i aktywności fizycznej.

