Wątroba wytwarza żółć, która jest niezbędna w procesie trawienia tłuszczów. W normalnych warunkach żółć jest płynna. Jednak pod wpływem różnych czynników mogą powstawać w niej złogi. W tedy mówimy o kamicy żółciowej. Tak zwane kamienie mogą znajdować się pęcherzyku żółciowym, jest to kamica pęcherzyka żółciowego, albo w drogach żółciowych – kamica przewodowa.

Czynniki sprzyjające kamicy

Są pewne czynniki sprzyjające tworzeniu się kamieni. Żółć składa się z kwasów żółciowych i ich soli, barwników żółciowych, cholesterolu, soli kwasów tłuszczowych, soli mineralnych i innych. W normalnych warunkach składniki te pozostają w równowadze, kiedy jednak ich stężenia ulegną zmianie równowaga ta zostanie zachwiana i zmieni się rozpuszczalność poszczególnych składników żółci. Te których rozpuszczalność się zmniejszy w danych warunkach mogą wytrącić się dając początek złogom.

W zależności od składu złogów rozróżniamy kamienie cholesterolowe, barwnikowe lub mieszane. Czynnikami ryzyka rozwoju kamicy cholesterolowej są zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, wahania masy ciała, cukrzyca, płeć żeńska, starszy wiek oraz mukowiscydoza. Natomiast choroba Leśniowsiego-Crohna, marskość wątroby oraz niedokrwistość hemolityczna sprzyjają kamicy barwnikowej.

Czy to kamica?

Ból brzucha po prawej stronie, pod żebrami, albo nieco bardziej pośrodku po tłustym posiłku jest charakterystyczny dla kamicy pęcherzyka żółciowego. Zdarza się, że promieniuje aż do prawej łopatki. Ustępuje powoli, może trwać nawet do kilku godzin. Mogą mu towarzyszyć nudności i wymioty. oraz inne mniej charakterystyczne objawy jak pieczenie za mostkiem i wzdęcia.

W kamicy przewodowej objawy mogą być takie jak w pęcherzykowej, ale towarzyszy im często żółtaczka i świąd skóry.

Jest też grupa objawów alarmowych, które wymagają szybkiego zgłoszenia się do lekarza. Są to: ból brzucha, który nie ustępuje przez więcej niż 6 godzin, z towarzyszącą gorączką. Sugerują one powstanie ostrego stanu zapalnego w obrębie pęcherzyka, dróg żółciowych lub trzustki.

Po operacji, kamienie na pamiątkę

Doraźnie w zwalczaniu bólu stosowane są leki przeciwbólowe o różnej sile działania razem z lekami rozkurczającymi. Główną metodą leczenia definitywnego pozostaje operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego laparoskopowa lub klasyczna (z otwarciem brzucha). Jeśli operacja jest przeciwwskazana to w przypadku kamicy cholesterolowej stosuje się leczenie farmakologiczne. W kamicy przewodowej stosuje się zabiegi endoskopowe (ECPW), rozkruszanie kamieni zewnętrzną falą uderzeniową, leczenie operacyjne.

