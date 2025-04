Ubieraj się mądrze

Przeziębimy się i chorujemy na grypę nie tylko dlatego, że dopadają nas złośliwe bakterie i wirusy. Często przyczyną jest nasza własna bezmyślność, powodująca, że organizm staje się zbyt słaby, by ustrzec się choroby.



Dmucha lodowaty wiatr, pada deszcz, ludzie kryją twarze w kołnierzach i szalach, by nie przemarznąć na wylot. Utrata ciepła jest bowiem jedną z ważniejszych przyczyn ułatwiających bakteriom i wirusom skuteczne zaatakowanie naszego organizmu. A tracimy je łatwo i szybko. Jeśli w zimny dzień chodzimy z gołą głową, to błyskawicznie pozbywamy się aż 30 proc. ciepła, jakie zgromadził nasz organizm. Jeśli mamy odkrytą szyję, to ten procent znacznie się zwiększa. Przemarznięty organizm staje się mniej odporny i szybciej "łapie" różne choroby, zwłaszcza sezonowe, jakie o tej porze roku atakują nas bez litości.

Nie zawsze możemy się ich ustrzec, ale zwiększymy szanse na to, jeśli będziemy się odpowiednio odżywiać i ubierać. Rano, przed wyjściem z ciepłego domu na zimne powietrze, należy obowiązkowo zjeść ciepłe śniadanie. Talerz płatków kukurydzianych czy owsianych z mlekiem, kanapki i gorąca herbata albo kawa rozgrzeją organizm i spowodują, że nie przemarzniemy drodze do szkoły, pracy, na uczelnię.

Nie wstydźmy się chodzić opatuleni po same uszy, oczywiście, jeśli pogoda tego wymaga. Nawet gdy dzień zapowiada się pogodny, to ciepłą czapkę i szalik warto mieć zawsze przy sobie (np. w torbie, plecaku), by założyć je, gdy dmuchnie zimny wiatr i temperatura nagle spadnie. W naszym klimacie takie zmiany aury są normalne i lepiej być na nie przygotowanym, niż później dygotać z zimna.

To nieprawda, że modnie jest chodzić w zimie z gołą głową i odsłoniętą szyją, co twierdzą niektóre młode dziewczyny. Na to mogą sobie pozwolić mieszkanki krajów znacznie cieplejszych od naszego. U nas taki ubiór świadczy wyłącznie o bezmyślności, by nie powiedzieć o głupocie.

Źródło: MWmedia