Wadę tą spotyka się u 10% dorosłych pacjentów z wrodzoną wadą serca. Odzwierciedla to naturalną tendencję do samoistnego zamykania się tych ubytków. Do samoistnego zamknięcia VSD dochodzi najczęściej w ciągu pierwszych 2 lat życia.

Duży VSD w dzieciństwie może wiązać się z istotnym przeciekiem lewo-prawym na poziomie komór (czyli przepływem krwi z lewej komory do lewego przedsionka), który pozostawiony bez leczenia może doprowadzić do wystąpienia nadciśnienia płucnego. Źle rokuje odwrócenie przecieku na prawo-lewy.

Pierwsze niepokojące objawy u niemowlaka

Szmer w okolicy serca jest wykrywany wcześnie po urodzeniu. U pacjentów dorosłych w miarę narastania wady może pojawić się duszność i nietolerancja wysiłku fizycznego. U nich również może być słyszalny szmer przepływu krwi przez ubytek w przegrodzie międzykomorowej wzdłuż lewego brzegu mostka.

W małym przecieku lewo-prawym badanie radiologiczne klatki piersiowej może być prawidłowe. Duży przeciek powoduje rozstrzeń prawej komory, co daje w badaniu radiologicznym powiększenie sylwetki serca. Pień tętnicy płucnej jest uwypuklony i widoczne są cechy zwiększonego przepływu płucnego. EKG może wykazywać cechy przerostu lewej komory lub oby komór serca. Badanie echokardiograficzne pozwala dokładnie określić położenie i wielkość ubytku w przegrodzie międzykomorowej dlatego stanowi najważniejsze badanie.

W małym ubytku jedynym niebezpieczeństwem jest wystąpienie infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Stąd konieczność profilaktyki antybiotykowej przed zabiegami stomatologicznymi, niektórymi zabiegami na drogach moczowych i przewodzie pokarmowym. Jeśli pacjent osiągnął wiek młodzieńczy lub wczesny dorosły właściwie niemożliwym jest, żeby ubytek zamknął się samoistnie.

W małym ubytku leczonym zachowawczo za pomocą leków moczopędnych i digoksyny wskazana jest profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Duży ubytek z dominującym przeciekiem lewo-prawym powinien być zamykany zarówno w wieku młodzieńczym jak i u dorosłych. Zamknięcie chirurgiczne jest główną metoda naprawy VSD. Profilaktykę antybiotykową zaleca się przez 6 miesięcy po zamknięciu ubytku.

Pacjenci, którym w dzieciństwie zamknięto ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwykle prowadzą normalne życie, bez konieczności ograniczania aktywności fizycznej czy możliwości zajścia w ciążę, jeśli nie rozwinęło się u nich nadciśnienie płucne.

