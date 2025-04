Szumy uszne

Wyróżniamy dwa rodzaje szumów usznych: obiektywne – słyszalne dla chorego, jak i dla osób z zewnątrz, i subiektywne – słyszalne tylko dla chorego. Szumy uszne może powodować wiele czynników, nawet leki. Mimo że występują dosyć często, szczególnie u osób starszych, nie wolno ich bagatelizować, ponieważ w niektórych przypadkach mogą nawet zagrażać życiu.

Nagła utrata słuchu

Jest wiele przyczyn, które mogą spowodować nagłą utratę słuchu. Mogą to być różnego rodzaju infekcje, ale także psychika. Zdarza się i tak, że organizm samoistnie niszczy własne komórki. Czy po nagłej utracie słuchu możemy później normalnie słyszeć?

Leki a utrata słuchu

W czasie chorób często wolimy przyjmować leki o silnym działaniu, przez co gwarantują nam szybszy powrót do zdrowia. Niestety, często wywołują one skutki uboczne. Mogą mieć m.in. szkodliwy wpływ na nasz słuch. Niektóre antybiotyki powodują uszkodzenia słuchu, które są nieodwracalne.

Nowotwory ucha

Każda dolegliwość ucha, szczególnie taka, która nie ma jasne przyczyny, powinna zwiększyć naszą czujność. Niektóre objawy wprost wskazują na nowotwór ucha. Są jednak zależne od tego, czy dotyczą ucha zewnętrznego, środkowego czy wewnętrznego. Jak je rozpoznać? Kiedy niezwłocznie należy udać się do lekarza?

Wady wrodzone ucha

Na wady wrodzone ucha u dziecka ma wpływ wiele czynników, które oddziałują na kobietę w ciąży. Niektóre wady są typowymi defektami kosmetycznymi, jak kształt małżowiny usznej. Mogą jednak mieć poważniejsze skutki. Dlatego bardzo ważne jest ich wczesne rozpoznanie, aby dziecko nie miało w przyszłości ograniczonego słuchu i mowy.

